Se rechazó a la obligatoriedad de clases en Academias de Conducir para la obtención de la licencia de conducir

El pasado 20 de marzo de 2025, la Junta Departamental de Salto realizó una sesión donde se discutió un importante proyecto presentado por las Academias de Conducir del Departamento. Este proyecto proponía que las clases impartidas por dichas academias se hicieran obligatorias para obtener la licencia de conducir. La propuesta generó debate entre los distintos actores involucrados, pues de ser aceptada, cambiaría el panorama de formación y capacitación para futuros conductores en Salto.

El proyecto fue recibido con interés y preocupación por parte de diversas instituciones y autoridades locales. En ese sentido, se llevó a cabo un análisis profundo en la Comisión de Tránsito y Transporte, que no solo escuchó a los autores del proyecto, sino también a varios actores relevantes, como la Mesa Interinstitucional de Tránsito de Salto. Esta mesa está compuesta por la Policía Caminera, la Policía Comunitaria, la Intendencia de Salto, las Madres de Víctimas de Accidentes de Tránsito, y por supuesto, la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental. Además, también se recibió la opinión del área de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto, con la participación del director, asesores legales, y el cuerpo inspectivo.

Tras una exhaustiva deliberación, la resolución adoptada fue clara y contundente: no se respaldó el proyecto presentado por las Academias de Conducir. La razón principal de este rechazo fue la falta de viabilidad económica que implicaría la medida para los futuros conductores, quienes se verían obligados a asumir mayores costos. Además, se consideró que la propuesta no abordaba adecuadamente las dificultades logísticas que surgen en las zonas rurales y en el interior del Departamento, donde la oferta de clases es limitada y la infraestructura vial no siempre es adecuada.

La resolución adoptada se plasmó en la Minuta de Comunicación, que fue enviada a los representantes de las distintas Academias de Conducir del Departamento, así como a los medios de comunicación locales, para asegurar que todos los involucrados estuvieran informados de la decisión.

De acuerdo con lo dispuesto en la sesión, la Junta Departamental emitió la siguiente resolución:

Artículo 1º: Se comunicó oficialmente a las Academias de Conducir del Departamento y a los medios de prensa la resolución adoptada, argumentando que no se considera viable la obligatoriedad de clases para obtener la licencia de conducir, debido a los costos adicionales que representaría para los conductores y las dificultades logísticas para la implementación de esta medida, especialmente en las zonas rurales del Departamento. Artículo 2º: Se dio cuenta de la resolución, dejando claro que la decisión fue tomada por la Junta Departamental de Salto con el voto favorable de 24 de los 25 ediles presentes en sala.

El Presidente de la Junta Departamental, Sr. Pablo Alves Menoni, junto con el Secretario General, Sr. Álvaro Cip Cunda Leal, firmaron la resolución que refleja el consenso alcanzado durante la deliberación. Esta medida se considera un paso hacia un análisis más profundo de la educación vial y la seguridad en las calles, siempre buscando un equilibrio entre la calidad de la formación y la realidad económica y logística de la población salteña.

Esta resolución resalta la importancia de contar con un sistema de formación vial accesible y adecuado para todos, pero también subraya la necesidad de evaluar cada propuesta a la luz de su viabilidad práctica y económica, considerando las particularidades del Departamento.

Al final de la jornada, la Junta Departamental reafirmó su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la comunidad salteña, al tiempo que dejó claro que las decisiones deben basarse en un análisis integral y realista de las necesidades y capacidades del Departamento.