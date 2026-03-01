SE PUDO GANAR…Y SE PUDO PERDER     

Los juveniles ganaron 1 a 0 y los mayores empataron 0 a 0. De 6 puntos, 4 rescatados. No está mal el negocio alcanzado. El hecho es que Salto pudo haber ganado porque situaciones no le faltaron y Martin de los Santos evitó. Pero Salto pudo perder, porque a los 38′ de la recta final, el penal sancionado contra Salto, el remate de Trindades y la contención de Nicolás Sánchez. En el primer tiempo, Salto produjo nivel saliente y en la recta final mermó. Paysandú fue normalmente opaco. Menos de lo sospechado. El trámite siempre… con sabor a poco.

ASI PASÓ.

Campo de juego: Estadio Artigas de Paysandú. Partido de ida final. Campeonato del Litoral Norte. Categoría de Mayores.

- espacio publicitario -

Árbitro central: Rodolfo Rivero.

Asistentes: Luis Etchebarne-Robert Ferreira (Liga de Fútbol de Tacuarembó).

PAYSANDÚ (0 )- Martin de los Santos; E.Vidiella, M. Netto, G. Duré, J.Martins; Lucas Ruiz (Navadian,), Juan M. Ruiz, Ángel Mattiauda, Maximiliano Perg (Duarte); Santiago Falcón Vidiella), Rubén Carlis (Trindades). Director Técnico: Carlos Fernando Cabillon.

SALTO ( 0)- Fernando Nicolás Sánchez; Juan Gabriel de los Santos, Junior Rodríguez, Richard Rodríguez, Nicolás Cáceres; Ricardo Javier Gómez (Facundo Moreira), Matías Batista (Agustín Suárez), Paolo Tabarez, Ariel Rivero (Alan Aranda); Humberto Javier Vargas, Nicolás Arbiza (Alvez Da Silva). Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

GOLES: no hubo.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Junior Rodríguez.

EL MEJOR DE PAYSANDÚ: Martin de los Santos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/e1j7