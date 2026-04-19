Se levanta el telón: comienza la temporada del SAC





El 25 y 26 de abril inicia la temporada en el Autódromo de Salto con entrenamientos, clasificaciones y finales en un fin de semana a puro motor.



El rugir de los motores vuelve a sentirse en el Autódromo de Salto con el inicio oficial de la temporada, cuando los días 25 y 26 de abril se dispute la Fecha 1 en un fin de semana que promete emoción, velocidad y un gran marco de público.

Con una programación ya confirmada y una organización que afina cada detalle, el espectáculo marcará el puntapié inicial de un calendario que genera gran expectativa entre pilotos, equipos y aficionados del automovilismo regional. La actividad comenzará el sábado, jornada dedicada principalmente a los entrenamientos y a la instancia de pre técnica para las categorías TNS y TMZ, permitiendo a los equipos ajustar sus máquinas y dejar todo en condiciones para la competencia.

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Desde horas de la tarde, los distintos entrenamientos irán dando ritmo a la pista, con salidas programadas para TNS/TMZ, Karting y Karting Niños, además de la categoría Regularidad. Será una instancia clave para que los pilotos encuentren la mejor puesta a punto y comiencen a medir fuerzas en un circuito que siempre presenta desafíos.

El domingo, en tanto, será el turno de la competencia plena. La jornada iniciará temprano con la apertura de puertas e inscripciones, seguida de reuniones de pilotos y la continuidad de la actividad en pista con nuevos entrenamientos. Luego llegarán las clasificaciones, donde cada categoría buscará su mejor registro para posicionarse de cara a las series y finales.

La tarde concentrará los momentos más esperados, con las series de TNS/TMZ y la pre final de Karting, antes de dar paso a las grandes finales. El Karting disputará su carrera definitiva a 15 vueltas, mientras que TNS/TMZ cerrará la jornada con una final a 20 vueltas, prometiendo un cierre a pura adrenalina. Posteriormente, se realizará la ceremonia de premiación, coronando a los primeros ganadores de la temporada.

El evento también contempla la participación de Karting Niños y Regularidad, ampliando la propuesta y brindando espacio a distintas edades y estilos dentro del automovilismo.

Con todo listo y la pista preparada, el Autódromo de Salto se alista para un fin de semana donde la pasión por los fierros será protagonista. Pilotos, equipos y público ya palpitan el inicio de una nueva temporada que, desde la primera fecha, promete grandes emociones. Porque ahora sí, todo está en marcha: se corre.

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