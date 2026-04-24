Se instaló la Comisión del 4º Congreso Nacional de Educación y Salto se prepara para participar

Con un fuerte énfasis en la participación ciudadana y en la necesidad de abordar los desafíos estructurales del sistema educativo uruguayo, quedó instalada la Comisión Nacional Organizadora del 4º Congreso Nacional de Educación, denominado “Misiones Sociopedagógicas”.

El representante del Congreso de Intendentes en la comisión, Gustavo Chiriff, explicó en detalle los alcances de esta nueva instancia y el rol que tendrá el departamento de Salto en el proceso.

“Este viernes 17 de abril, en el Paraninfo de la Universidad, se instaló la Comisión Nacional del Cuarto Congreso Nacional de Educación. Allí la Presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, más el Ministro de Cultura, la Ministra de Defensa, las autoridades de la Universidad, tanto públicas como privadas, de la UTEC y también representantes del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, fueron los que hicieron la apertura y dieron las líneas de trabajo que va a ser este Congreso Nacional”, comenzó relatando Chiriff.

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“Misiones Sociopedagógicas”, retomando el legado de Julio Castro

El dirigente explicó que este cuarto congreso lleva el nombre de “Misiones Sociopedagógicas”, en referencia a una experiencia histórica impulsada por el maestro Julio Castro.

“Lleva el nombre de Misiones Sociopedagógicas, tomando un poco aquel emprendimiento iniciado allá en el siglo pasado por Julio Castro, fundamentalmente, y que marcó toda una época y un cambio también en lo que tiene que ver con la pedagogía, en la educación, sobre todo en el ámbito rural”, señaló.

Además, recordó que el primer Congreso Nacional de Educación realizado en 2006 también llevó el nombre de Julio Castro. “El primer Congreso de la Educación, que fue en el 2006, llamado Julio Castro, justamente en homenaje a quien hasta ese momento estaba desaparecido; después aparecieron los restos de Julio Castro, que fue asesinado por la dictadura”, expresó.

Un antecedente clave: la Ley de Educación de 2008

Chiriff remarcó que aquel primer congreso tuvo una incidencia directa en la legislación educativa.

“Tenía, entre otras cosas, que brindar los insumos para lo que luego fue, en el 2008, la Ley de Educación; una ley que plasma mucho de lo que en el Congreso habían resuelto. Evidentemente, muchas cosas quedaron también en el camino, pero gran parte y lo sustancial, sobre todo la representatividad de los docentes en los consejos, fue una de las cosas más importantes”, afirmó.

Posteriormente, se realizaron dos congresos más, en 2013 y 2017. “Después se dieron dos congresos más, porque estaba estipulado que iba a haber un congreso por período de gobierno”, indicó.

“Pasaron prácticamente nueve años sin Congreso de la Educación”.

El representante del Congreso de Intendentes cuestionó que durante el período de gobierno anterior no se convocara a esta instancia.

“En el período del 2020 al 2025, período de Lacalle Pou, a través de la Ley de Urgente Consideración, ya deja un poco librado a que Presidencia de la República convoque o no; ya no era un mandato de que hubiera congreso en el período. Entonces, en ese período no hubo, pasaron prácticamente nueve años sin que se concretara un Congreso de la Educación”, sostuvo.

En ese sentido, valoró la decisión política del actual gobierno. “Ahora se toma la iniciativa, que para nosotros es una postura política sin duda de este gobierno, de que se desarrolle el cuarto congreso”, agregó.

“Lo que busca es mejorar la educación en Uruguay”

Chiriff destacó que el Congreso apunta a generar una síntesis nacional para mejorar el sistema educativo.

“Significa, entre otras cosas, un proceso de discusión y sus conclusiones, que esa síntesis lo que busca es mejorar la educación en Uruguay, sobre todo con una visión hoy en el siglo XXI, y abordar sobre todo los problemas estructurales del sistema educativo”, manifestó.

Según explicó, se tomarán en cuenta diagnósticos recientes, informes de los congresos anteriores y documentos de distintas organizaciones.

“Ya se han identificado, con diagnósticos recientes, informes emanados por los tres congresos anteriores, más todos los documentos que vienen de las distintas organizaciones, las instituciones, ministerios, consejos, los propios sindicatos de la educación”, indicó.

Cuatro ejes temáticos fundamentales

La Comisión Nacional está integrada por 40 miembros, y Chiriff participa en representación del Congreso de Intendentes.

“Ahora, este martes 28 va a ser la segunda instancia para empezar a trabajar ya con las bases de lo que va a ser la reglamentación del Congreso y las líneas estratégicas”, adelantó.

El Congreso trabajará sobre cuatro grandes ejes.

“Pasa por cuatro ejes temáticos fundamentales: uno, la educación como derecho; la educación y participación; las trayectorias educativas a lo largo y ancho de la vida; y cuatro, la virtualidad y la inteligencia artificial, cuáles son las oportunidades y obstáculos que hay allí”, explicó.

Salto tendrá su propia CODE

Al igual que en los congresos anteriores, habrá asambleas territoriales y sectoriales en todo el país.

“En particular, acá en Salto se va a conformar lo que se llama la CODE, que es la Comisión Organizadora del Debate Educativo, que buscará tener la más amplia representación de los distintos actores que están involucrados en la educación”, señaló.

La etapa actual se enfocará en la conformación de estas comisiones en cada departamento.

“Esta tarea va a insumir por lo menos de aquí hasta noviembre, donde se tiene planificado que se efectúe la plenaria del Congreso”, dijo.

Finalmente, informó que la Comisión Nacional está presidida por la maestra Gabriela Verde.

“Quien preside la Comisión Nacional es la maestra Gabriela Verde, subsecretaria del MEC, quien nos ha trasladado todas las líneas de trabajo”, concluyó.

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