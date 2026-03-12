Se inauguró la muestra «El color de tus ojos» en homenaje al Mes de la Mujer

En el marco de las celebraciones y reivindicaciones por el Mes de la Mujer, el Gobierno de Salto, a través de su Coordinación de Cultura, dejó inaugurada oficialmente la exposición denominada «El color de tus ojos» en las instalaciones del Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas “María Irene Olarreaga Gallino”. La instancia contó con la participación de autoridades departamentales y un destacado marco de público.

Desde la Coordinación de Género, su titular, Adriana Miraballes, destacó la importancia de acompañar estas propuestas que ponen en primer plano el talento de las artistas salteñas. Explicó que la muestra consiste en una selección de pinturas realizadas por mujeres y obras que tienen a la mujer como eje central, extendiendo una invitación abierta a toda la comunidad para acercarse y disfrutar de la propuesta.

Por su parte, el coordinador de Cultura, Pablo Bonet, señaló que esta exhibición marca el inicio de una nutrida agenda que se desarrollará durante todo el mes de marzo. El objetivo primordial es acercar a la sociedad salteña las diversas manifestaciones culturales desde una perspectiva femenina. Asimismo, adelantó que a partir del próximo martes se sumará un reconocimiento a mujeres locales que han dejado una huella significativa en áreas fundamentales como la salud, la educación y la cultura del departamento.

El secretario general, Cr. Walter Texeira Núñez, acompañó la apertura y resaltó la sensibilidad y creatividad que las artistas plasman en sus obras. El jerarca subrayó la capacidad de la mujer para enriquecer la vida a través de la imaginación y el arte, compartiendo además una reflexión personal sobre el vínculo emocional que lo une a dicho recinto, dadas las vivencias artísticas de su propia madre en el mismo salón.

La agenda cultural en el museo continuará el próximo 26 de marzo con un concierto de piano a cargo de la reconocida artista Liliana Forti. La muestra «El color de tus ojos» podrá ser visitada de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, en la sede del museo ubicada en calle Uruguay 1067.

