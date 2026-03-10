Se completó una fecha clave en la Liga Salteña de Fútbol Sala

Ceibal en la «A» y Cerro en la «B»: «el común de los dominadores»

El gimnasio se vistió de fiesta para recibir una nueva jornada del salonismo local. Mientras la Divisional A puso en marcha su segunda rueda con marcadores abultados, la Divisional B cerró su primera vuelta con partidos que se definieron por la mínima diferencia, manteniendo el suspenso hasta el pitazo final.

En el inicio de la segunda rueda, la tónica general fue la contundencia ofensiva. Universitario protagonizó la mayor goleada de la fecha al aplastar a Sol de América con un categórico 16-2, reafirmando su candidatura al título.

Por su parte, Ceibal y Almagro no se quedaron atrás, despachando a Arsenal y Parque Solari respectivamente con idéntico marcador de 10-4 y 10-5. En un duelo de alta intensidad, Rowing logró imponerse a Tigre por 10-5, mientras que la nota de paridad la dio el choque entre Sub21

UN CIERRE DE RUEDA AL ROJO VIVO

La fecha 11 de la primera rueda en la «B» demostró por qué es una de las divisionales más competitivas. Barrio Artigas se quedó con un duelo de alto voltaje ante Albión por 10-9, en lo que fue un verdadero festival de goles.

Palomar fue la excepción a la paridad reinante, mostrando una superioridad absoluta al vencer a CAAS por 16-5. En otros encuentros destacados:

* Huracán venció ajustadamente a River Plate por 7-6.

* Cerro cumplió con su tarea al derrotar a Juventus 5-3.

* Fénix cerró la jornada con una victoria sólida de 6-4 ante Paso del Bote.

EN LA SÍNTESIS

| A | Universitario vs. Sol de América | 16 – 2 |

| A | Sub21 vs. Ferrocarril | 7 – 6 |

| B | Palomar vs. CAAS | 16 – 5 |

| B | Barrio Artigas vs. Albión | 10 – 9 |

Ceibal manda con 23 puntos en la «A» y Cerro en la «B» con 25.

Cuando el gol marca la pauta

1. Universitario: El poderío de la contundencia (Div. A)

El equipo rojo no solo ganó, sino que envió un mensaje de autoridad al resto de la divisional. Un 16-2 no es una casualidad; habla de un funcionamiento colectivo aceitado y una efectividad letal. Universitario parece haber iniciado la segunda rueda con la mira puesta en el título, consolidándose como el rival a batir por su capacidad de asfixiar al oponente desde el primer minuto.

2. Palomar: un estandarte de la Divisional B

Al igual que Universitario en la «A», Palomar demostró que la diferencia de categoría no implica menos intensidad. Su victoria 16-5 sobre CAAS lo posiciona como el equipo con mayor «vuelo» ofensivo de su divisional. Es un conjunto que arriesga y que, cuando encuentra espacios, no perdona, cerrando la primera rueda con sensaciones de equipo superior.

3. Barrio Artigas: Resiliencia y carácter

Si hubo un equipo que demostró templanza, fue Barrio Artigas. Ganar 10-9 ante Albión refleja un equipo que sabe sufrir y que tiene el carácter necesario para prevalecer en los «golpe a golpe». Estos puntos, obtenidos en partidos tan ajustados, son los que suelen definir clasificaciones y campeonatos al final de la temporada.

4. Sub21: La sorpresa de la jornada

La victoria de los juveniles por 7-6 ante un histórico como Ferro Carril es, quizás, el resultado con más matices analíticos. Habla de un recambio generacional con jerarquía, capaz de jugarle de igual a igual a los grandes nombres y de sostener la presión en un cierre de partido tan cerrado.

5. Ceibal y Almagro: La regularidad necesaria

Ambos cumplieron con la lógica del favorito, logrando victorias con solvencia (10-4 y 10-5). Son equipos que basan su juego en el equilibrio y que, sin necesidad de llegar a marcadores históricos, mantienen una regularidad que los mantiene prendidos en la conversación por los puestos de vanguardia.

Este panorama nos deja una Divisional A marcada por la brecha entre los líderes y el resto, y una Divisional B donde el equilibrio y la lucha punto a punto serán la constante hasta el final.

La Sub 18 en el Litoral Norte; Salto: esa cuarta vez

La nueva consagración de Salto a nivel de la Sub 18, como para escalar en la estadística. Desde ELPUEBLO, una manera de repasar la hora de quienes fueron campeones y el resumen total.

2002/03 Paysandú

2006/06 Salto

2007/08 Paysandú

2008/09 Paysandú (invicto)

2009/10 Salto

2010/11 no se disputó

2011/12 Paysandú

2012/13 no se disputó

2013/14 Paysandú

2014/15 a 2021/22 no se disputó

2022/23 Artigas (Sub 17)

2023/24 Artigas

2024/25 Salto

2025/26 Salto

Resumen de Títulos

Paysandú 5

Salto 4

Artigas 2

