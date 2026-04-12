Scelza llega a Salto con concurso para fanáticos del fútbol

Juan Carlos Scelza presentará en Salto el concurso “¿Quién es el más fanático?”, una propuesta abierta a todas las edades para poner a prueba conocimientos de fútbol.

Scelza llega a Salto con “¿Quién es el más fanático?”: concurso para medir conocimientos de fútbol

El próximo jueves 23 de abril llegará a Salto el reconocido periodista deportivo Juan Carlos Scelza con una nueva edición de su tradicional propuesta Fanáticos, que en esta oportunidad se presentará en formato concurso bajo el nombre “¿Quién es el más fanático?”.

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La iniciativa busca convocar a los amantes del fútbol de todas las edades para participar de un entretenido certamen de preguntas y respuestas, en el que los concursantes podrán demostrar cuánto saben sobre este deporte.

La propuesta ya se viene realizando en distintas ciudades del país, donde ha reunido a numerosos aficionados que aceptan el desafío de medir sus conocimientos futbolísticos en cada instancia.

En esta etapa, la competencia en Salto permitirá definir a un ganador y también a un segundo clasificado, quienes avanzarán a la siguiente ronda junto a representantes de otros puntos del Uruguay.

De esta manera, el evento no solo apunta a generar un espacio de entretenimiento, sino también a integrar a los hinchas en una dinámica que combina pasión, memoria y conocimiento del fútbol.

Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse a través del sitio web habilitado para el concurso. El registro se realiza en el enlace: masfanatico.com/registro.

Título corto: Scelza trae a Salto un concurso para fanáticos del fútbol

Subtítulo: El periodista deportivo encabezará el 23 de abril una nueva edición de “Fanáticos”, con preguntas y respuestas abiertas a participantes de todas las edades.

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