Scelza en Salto y homenaje a selecciones campeonas

Salto recibió a Juan Carlos Scelza con su concurso futbolero y reconoció a las selecciones Sub 18 y Absoluta por sus logros en el interior.

Salto vivió una jornada a puro fútbol con Scelza y homenajes

La ciudad de Salto fue escenario de una jornada marcada por el fútbol, con la presencia del periodista deportivo Juan Carlos Scelza, quien arribó con su tradicional concurso de preguntas y respuestas en el marco de una gira por el interior del país.

La propuesta convocó a un importante número de participantes, que se animaron a poner a prueba sus conocimientos futbolísticos ante consignas exigentes. Como resultado, dos salteños lograron clasificar a la etapa final del certamen, que se desarrollará próximamente en Montevideo.

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Reconocimiento a las selecciones de Salto

En el mismo evento, el Gobierno de Salto llevó adelante un reconocimiento a las selecciones locales Sub 18 y Absoluta, destacando su desempeño en el campeonato del interior, donde alcanzaron el título y el subcampeonato, respectivamente.

La distinción fue entregada por el secretario general Walter Texeira Núñez, junto al coordinador de Deportes Marcelo García Da Rosa y el coordinador de Comunicaciones y Eventos Juan Carlos Ambrosoni.

Deporte, identidad y comunidad

Durante la actividad, las autoridades destacaron el esfuerzo y compromiso de los planteles, subrayando el orgullo que representan para el departamento. Asimismo, valoraron el impacto de este tipo de iniciativas, que fomentan el deporte y fortalecen la integración social.

La jornada dejó en evidencia el fuerte vínculo de la comunidad salteña con el fútbol, combinando entretenimiento, participación y reconocimiento a quienes representan al departamento en el ámbito deportivo.

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