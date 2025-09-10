SANTIAGO CABRERA IRACCE (Q.E.P.D.)

Falleció el 10 de septiembre de 2025, a los 14 años de edad.

Sus padres: Luis Alberto y María Iracce. Sus hermanos: Romina, Valerio, Maximiliano, Martín Mena, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 11 a la hora 11:00 en Cementerio Central.

Casa de duelo: Pascual Harriague Viv. 48.

Velatorio: Brasil 731 Sala 1

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM



