SANTIAGO CABRERA IRACCE (Q.E.P.D.)

Falleció el 10 de septiembre de 2025, a los 14 años de edad.
Sus padres: Luis Alberto y María Iracce. Sus hermanos: Romina, Valerio, Maximiliano, Martín Mena, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 11 a la hora 11:00 en Cementerio Central.
Casa de duelo: Pascual Harriague Viv. 48.
Velatorio: Brasil 731 Sala 1
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
