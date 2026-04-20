Sanguinetti asume en Turismo con foco en inversiones y conectividad para potenciar a Salto

“Voy a convocar a las cámaras, asociaciones y operadores privados para trazar en conjunto un cronograma de trabajo y definir objetivos a corto, mediano y largo plazo”.

La designación de Eduardo Sanguinetti como nuevo Director de Turismo de la Intendencia de Salto marca el inicio de una etapa que busca reposicionar al departamento en el mapa turístico nacional y regional.

Convocado por el intendente Carlos Albisu, el flamante jerarca destacó que su llegada responde a una estrategia de fortalecer el sector a partir de experiencia, planificación e inversión.

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Indicó que la propuesta del intendente salteño y su respuesta positiva se dio el viernes pasado, en el marco de la Expo de Turismo que se viene realizando en LATU.

“Fue todo muy rápido. El viernes me reuní con el intendente, me planteó que quería potenciar el turismo de Salto y que creía que yo podía ayudar en esa tarea. Me gustó la propuesta y entendí que puedo aportar con mi experiencia, mis conocimientos y mis vínculos”, señaló Sanguinetti en sus primeras declaraciones.

El nuevo director indicó que su presencia en el departamento será constante, adaptándose a las exigencias del cargo. “Voy a estar en Salto el tiempo que demande la tarea. Lo que sea necesario, voy a estar allá”, afirmó.

Una estrategia en construcción

Si bien los lineamientos generales ya están planteados, Sanguinetti explicó que en los próximos días se avanzará en la definición concreta de prioridades.

“Hay un interés fuerte en el desarrollo de la infraestructura y en potenciar el sector turístico en general. Las particularidades y el cronograma de actividades los estaremos definiendo en esta semana”, adelantó.

Uno de los ejes centrales será la captación de inversiones. “Es fundamental. Las inversiones van a potenciar la actividad turística y también ayudarán a fortalecer lo que ya existe. Salto tiene muchos atractivos que debemos desarrollar aún más”, sostuvo.

Conectividad como clave del crecimiento

Otro de los puntos destacados por el nuevo director es la conectividad aérea, un aspecto que considera estratégico para el crecimiento del destino. En ese sentido, recordó su participación en la reactivación de la ruta aérea entre Montevideo y Salto durante su gestión como Ministro de Turismo.

“Después de 30 años logramos retomar los vuelos entre Montevideo y Salto. Tengo muy buena relación con aerolíneas y con gobiernos de la región, Argentina, Brasil, Paraguay, por lo que una de las prioridades será mejorar la conectividad aérea”, indicó.

Asimismo, valoró positivamente los servicios turísticos actuales, aunque reconoció que existen márgenes de mejora. “Los servicios son muy buenos y la gente está conforme, pero siempre hay cosas para mejorar. Creo que podemos avanzar muchísimo”.

Trabajo conjunto con el sector

Sanguinetti subrayó que uno de sus primeros pasos será reunirse con actores clave del turismo local.

“Voy a convocar a las cámaras, asociaciones y operadores privados para trazar en conjunto un cronograma de trabajo y definir objetivos a corto, mediano y largo plazo”, explicó.

Esta visión de articulación público-privada se alinea con su trayectoria profesional, marcada por un perfil técnico sólido. Abogado egresado de la Universidad de la República y con un Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown, ha desarrollado una carrera que combina la función pública con la actividad privada, especialmente en áreas vinculadas a inversiones y mercados.

Su paso por el Ministerio de Turismo, donde incluso llegó a ocupar la titularidad en 2024, le permitió impulsar políticas centradas en la conectividad, la descentralización y el desarrollo de destinos emergentes.

Diversificar la oferta

En cuanto a la visión del destino, el nuevo director destacó el potencial de Salto más allá de su tradicional atractivo termal.

“Tiene actividades de primer nivel en gastronomía, hotelería y termas, pero también hay mucho para desarrollar en turismo de pesca, turismo rural y enoturismo. Hay un gran potencial”, afirmó.

Finalmente, resaltó el contexto político como una oportunidad. “Hoy tenemos un intendente con intención de fortalecer el turismo. Eso hay que aprovecharlo”.

Con una combinación de experiencia técnica, vínculos internacionales y una apuesta clara a la inversión, con la llegada de Sanguinetti se pretende abrir una nueva etapa para el turismo salteño, con el desafío de consolidar su crecimiento y diversificar su oferta.

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