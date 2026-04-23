Sangrienta riña en Ceibal: herido grave se fuga

Tres intervenciones en Salto terminan con un hombre en prisión por robo de moto, medidas cautelares para un joven y una policía lesionada tras un desacato.

Personal policial concurrió a las inmediaciones de barrio Ceibal tras recibirse una alerta por una riña. A su arribo, los efectivos observaron a un grupo de personas agrediéndose entre sí, quienes al notar la presencia policial se dispersaron rápidamente del lugar.

En la escena fue identificado un hombre de 29 años, a quien se le incautó un hierro con punta. El individuo presentaba una lesión en el cuero cabelludo, con abundante sangrado visible.

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Se solicitó la presencia de una ambulancia de UCMS, cuyo médico a cargo asistió al lesionado y diagnosticó “politraumatismo encéfalo craneano con herida cortante en cuero cabelludo”, disponiendo su traslado al Hospital Regional de Salto para una mejor atención.

Según información recabada, el herido manifestó no tener intención de radicar denuncia por lo sucedido.

Posteriormente, efectivos policiales concurrieron al nosocomio para conocer su evolución, donde el médico de guardia informó que el paciente se había retirado por sus propios medios, sin contar con el alta médica correspondiente.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones.

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