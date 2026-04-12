Salud mental en agenda: amplia participación en la tercera mesa departamental

En la tarde del pasado viernes 10 de abril se llevó a cabo la tercera mesa participativa bajo la consigna “Salud mental: compromiso de salteñas y salteños”, una instancia que volvió a reunir a autoridades, profesionales, docentes, comunicadores y actores sociales con el objetivo de reflexionar, intercambiar miradas y avanzar en la construcción de un abordaje integral de una de las problemáticas más urgentes de la actualidad. La convocatoria, que contó con una importante participación de instituciones y público en general, puso en evidencia el creciente interés y la necesidad de generar espacios de diálogo en torno a la salud mental, entendida no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un componente esencial del bienestar individual y colectivo.

Previo al inicio de las exposiciones, se realizaron diversas entrevistas a referentes de distintos ámbitos, quienes aportaron su visión sobre la temática desde sus respectivas áreas de trabajo. Desde la comunicación, la educación, la salud y la gestión institucional, todos coincidieron en la complejidad del fenómeno y en la importancia de abordarlo de manera articulada, con énfasis en la prevención, la escucha activa y el acompañamiento. Asimismo, se destacó la necesidad de optimizar los recursos disponibles, fortalecer las redes de apoyo y promover cambios culturales que permitan una mejor comprensión de las múltiples dimensiones que atraviesan la salud mental.

Durante la jornada, se remarcó que los desafíos no solo radican en la atención de patologías como la depresión, la ansiedad o el suicidio, sino también en la construcción de entornos más saludables, inclusivos y empáticos. En ese sentido, el intercambio entre instituciones sociales, organismos públicos y la comunidad se posiciona como una herramienta clave para el diseño de políticas públicas efectivas. Esta tercera mesa participativa se enmarca, además, en un proceso más amplio que apunta a la elaboración de un plan estratégico departamental de salud mental, con proyección a mediano y largo plazo, lo que convierte a este tipo de encuentros en instancias fundamentales para recoger aportes y delinear acciones concretas.

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De esta manera, la jornada no solo permitió visibilizar problemáticas y compartir experiencias, sino también reafirmar el compromiso colectivo de trabajar en una temática que atraviesa a toda la sociedad y que requiere, más que nunca, de una mirada integral, coordinada y sostenida en el tiempo.

Antes de comenzar a escuchar a los expositores, entrevistamos a Gabriel Paique (APC), María Noel Sterla (docente), Fernando Alonso (docente Udelar), Dr. Luis Rodríguez (Director Departamental de Salud), Dra. Gabriela González (Directora del Hospital Regional Salto) y Juan Romero (Director Udelar).

En primer lugar, dialogamos con el presidente de APC (Asociación de Profesionales de la Comunicación).

En esta jornada tan importante como es el tema de la salud mental: “Realmente es un gran tema, no es un tema menor, es un tema no solamente de Salto, sino del país, regional y del mundo. El tema de la salud mental hoy debería ser y tener realmente la difusión que se merece, sobre todo por las situaciones que se dan en distintos ámbitos. Muchos creen que la salud mental es solamente el suicidio y, sin embargo, hay un montón de otros temas que también abarcan lo que es la salud mental. En mi caso, quienes estamos dentro de la comunicación muchas veces conversamos con personas que están en distintas situaciones y ahí uno comprende lo que puede llegar a ser la salud mental”.

Si será prioridad trabajar sobre eso: “Sí, uno siempre dice que lo más importante es trabajar, prevenir, que no es tarea sencilla, y, a su vez, también buscar la manera de estar cerca de los problemas, que tampoco es un tema muy fácil. Y después también hay otro que es el tema de los recursos; en un país donde los recursos son tan finitos, a veces es necesario utilizar la capacidad y la inteligencia para tener los recursos necesarios para atender un tema que es realmente muy importante”.

A través de APC, ¿qué se hace?: “Y desde APC, primero, cuando nos invitaron desde el principio dijimos que sí, que íbamos a estar, y después, como asociación que somos, y los problemas que muchas veces son parte de la vida diaria incluso de muchos colegas, estamos atentos y siempre con la mano tendida porque así es como debemos trabajar en lo que es la Asociación de Profesionales de la Comunicación. Estamos mucho también en lo social; estuvimos durante la pandemia, cuando aquello fue bastante complicado, ahí APC también, a través de quienes la integramos, estuvimos siempre cerca de los comunicadores y también estamos cerca de la gente, porque muchas veces hay mucha gente que no son comunicadores que vienen a buscar una ayuda o una respuesta, porque el Estado muchas veces está ausente en ese tema. A veces nosotros somos la conexión para estar más cerca entre el Estado y, cuando no está el Estado, lamentablemente tenemos que ser nosotros los que estamos proporcionándole la ayuda necesaria a la gente”.

Luego entrevistamos a la docente María Noel Sterla.

¿Vas a estar exponiendo?: “Sí, voy a estar exponiendo en el punto de vista educativo, la salud mental en los estudiantes”.

Si será importante escuchar, prestar atención a esas señales: “Los chiquilines requieren esas señales, siempre te las están pidiendo, y a veces los docentes, ellos tienen confianza con unos y con otros no. Capaz que a mí me lo toman como una madre y por eso se arriman, pero yo después me puse a pensar que no son solo los chiquilines de séptimo y octavo, sino que son los grandes también, y eso es una alegría porque se han arrimado cantidad de chiquilines a hablar. Y tenemos que escuchar, y después no resolver nosotros los problemas, sino escucharlos a ellos y ver qué es lo que quieren para después pasarlo a quien corresponda, más bien a los equipos coordinadores que hay en las instituciones, que son multidisciplinarios, y esos después se encargan de trabajar junto con el Ministerio de Salud, pero lo principal que tenemos que tener es una empatía activa”.

“Cuando bajan, que son brillantes, y vos ves que hay algo raro que no te cierra, es porque hay algo que está pasando, y esas son señales que están dando: un gesto, una mirada, como que te está pidiendo algo. Muchas veces se juntan entre grupos, vos ves que hay chiquilines que están abrazados en los pasillos y lloran, y vos no sabés de qué se trata, entonces vos dejás que ellos se calmen para después poder ir y hablar con ellos”.

Algunos se aíslan: “También otros se aíslan, que no te quieren hablar, están sentados y vos te abrís más como docente y tratás de ver qué es lo que tiene. Yo te digo la verdad, de los años que tengo de trabajo, fui muchos años profesora consejera de los grupos y eso es increíble, no sabemos por qué no lo siguen haciendo, pero el estudiante siempre salía elegido, el estudiante se arrimaba, hablaba y vos sabías por qué caminos iba. A veces ellos te inventan, pero otras veces no te inventan, tenés que estar muy atenta”.

Seguimos dialogando con el docente Fernando Alonso de Udelar.

“Nosotros aquí dentro de la institución también es un tema que preocupa y ocupa mucho a todo nivel, tanto los que somos funcionarios, docentes, no docentes, pero también los estudiantes, que es un tema cada vez de creciente preocupación, donde se han venido presentando y manifestando cada vez más situaciones, tanto lo que hace en el ámbito laboral, determinados cuidados de proporciones y determinados pasos que hay que tomar y darle continuidad, como con los estudiantes, porque en los estudiantes también se ve cierta afectación en lo que es el compromiso, la responsabilidad, sobre todo frente al estudio, que muchas veces se cargan de responsabilidad, que es sano y es lo que se recomienda tener responsabilidad, obviamente para cursar estudios universitarios, pero no excederse en eso, que la autopresión que se impone tenga también sus límites en la autogestión, que no llegue a ser de un nivel opresor, ni que hablar de una persona ajena también, obviamente. Y se está trabajando un poco en esa línea, afortunadamente, dentro de la institución, y esto lo hemos conversado mucho, intercambiado mucho con la comisión que viene trabajando en la construcción de este plan nacional y departamental, que la Universidad tiene ciertas herramientas o potencialidades, por ejemplo Facultad de Psicología, Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina, sin desconocer todas las áreas de conocimiento, que también lo que se busca es hacer un aporte a este plan”.

¿Este tema se habla en la radio de la regional?: “Ha estado presente”.

Qué lindas instancias se viven en la radio de la regional: “Sí, felizmente sí. A veces son formas indirectas de colocar también la comunicación como en cierto diálogo institucional con todos los actores que son parte, y eso lo decimos, es saludable con todo lo que el término implica, porque hace también a una salud institucional el poder facilitar esos diálogos y esos intercambios, y la radio ayuda mucho”.

Luego dialogamos con el Director Departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez.

“Estamos acá, la verdad que impactados con el tema del flujo de gente, la dinámica de la participación de instituciones sociales. Tenemos el grupo de familiares que apoyan la enfermedad del Alzheimer, Centro Bullying, Leones, la Policía Comunitaria, y esto habla un poco de lo que venimos hablando. Ya es la tercera mesa institucional de salud mental, compromiso de salteñas y salteños, en donde estamos en el plan del diagnóstico hacia el plan departamental de salud mental, y esto quiero decir que no es solamente algo que involucra el tema de salud, sino que involucra a todo el trabajo con la comunidad, el trabajo social, el trabajo de todas las instituciones, porque no solamente es hablar del tema de la enfermedad, que es importante —ansiedad, depresión, esquizofrenia—, sino hablar de la otra parte desde el punto de vista del bienestar emocional, de lo que es la definición de salud mental de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y eso es, de alguna manera, por donde trabajar”.

“El objetivo principal de esto es que cada expositor, desde su lugar, desde su institución, exponga cómo ve el tema de salud mental, tanto las cosas a favor como las cosas en contra, las cosas a mejorar, para luego, en la elaboración del plan estratégico departamental de salud mental, se pueda lo más probable —ya daremos la fecha estimativa en noviembre— lanzar lo que es el plan estratégico de salud mental del departamento, donde se va a articular, de acuerdo a las problemáticas, quiénes son los actores involucrados, cuál es el objetivo frente a cada acción, desde lo educativo, desde centros laborales, desde el centro de salud, en el caso de los adultos mayores, cómo favorecer todo el bienestar emocional, y eso tener como ciertas fechas programáticas pensando ya en 2027-2029. Entonces, de alguna manera, esto es algo histórico a nivel de departamento, a nivel país, como plan de lineamientos del gobierno nacional que se lanzó en agosto del año pasado. Acá en Salto, desde la coordinación hacia el plan estratégico de salud mental, dado por la psicóloga Valeria Peiró y su equipo, de una manera, tanto Sebastián Guimaraens y Angelina Cabrera, y como Director Departamental de Salud, en todo lo que es el equipo de trabajo, vamos camino hacia eso”.

Aquellos pacientes que requieren un número para la atención de un psicólogo o un psiquiatra, ¿cómo está ese tema?: “Con ese tema sabemos que hay ciertas demoras, sabemos tanto lo que es la atención psicológica y el tema de la accesibilidad, por estar ciertos lineamientos que van a cambiar lo que son las metas prestacionales, los lineamientos a nivel del Ministerio de Salud Pública, el cual la idea es brindar mayor accesibilidad a eso. Sabemos también la escasez a veces en cuanto a recursos humanos, en cuanto a la formación, porque la idea acá no es solamente tener un psicólogo, un psiquiatra en cada puerta, sino que toda la comunidad de alguna manera esté involucrada, que puedan dar una mano, por ejemplo estas experiencias que tuvimos con los barberos, las peluqueras, lo que es la capacidad de escucha activa, de poder dar una herramienta para que puedan sobrellevar ciertas situaciones, brindar las líneas de ayuda que sabemos que existen frente a determinadas situaciones, que no solamente el tema de salud mental es prevención de suicidio, el tema del uso problemático de sustancias, el tema de situaciones de violencia, de abuso sexual, es un amplio espectro de temas y que es muy dinámico, y que, de alguna manera, la idea es transitar esto para poder articular entre todas las instituciones”.

En un último lugar, dialogamos con la Directora del Hospital Regional Salto, Dra. Gabriela González.

Hablando de salud mental: “Yo creo que es fundamental hablar de salud mental, es uno de los grandes problemas de salud pública de nuestro país, es probable que sea a nivel continental y mundial. Es un problema muy importante, de difícil resolución, hay muchas cosas que influyen, muchos determinantes de la salud mental y por eso la complejidad de ver la forma de prevención, sobre todo porque en esto nos tenemos que pensar en prevención. Así que estas mesas y estas jornadas son más que bien recibidas, espero que para poder en breve concretar y empezar a actuar”.

Estas mesas donde se puede informarse y plantear dudas: “Es que no hay otra forma de buscarle una solución a la salud mental que no sea de forma interinstitucional, dando participación a la población, a los grupos, a los referentes sociales. No hay otra forma, es un problema muy complejo que tiene muchas aristas para evaluar, para pensar y para actuar, y, a su vez, cada una de estas acciones desde los distintos puntos de vista tienen que tener una coordinación para no tomar cada uno un camino independiente que, en definitiva, sirva más para el caos que para una solución”.

A nivel de hospital, ¿cómo está el tema de números para acceder a un psicólogo o psiquiatra?: “Nosotros en hospital, lo que corresponde al hospital es la hospitalización, no tenemos policlínicas. Toda la salud mental, a partir de fines del año pasado, ha pasado a órbita de la RAP. Nosotros en hospital lo que se mantiene es la hospitalización, que es en realidad para un reducido número de personas, porque, de acuerdo a la ley de salud mental, se restringen bastante los motivos de internación, se es bastante restrictivo con los motivos de internación. Se ha entendido que, en realidad, el tratamiento de los problemas de salud mental es mejor hacerlo en forma ambulatoria y en contacto con el resto de la sociedad”.



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