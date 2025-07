Salud al servicio de la comunidad: controles y orientación en ADISA

- espacio publicitario -

En la tarde de hoy se llevó a cabo una actividad en ADISA, la Asociación de Diabéticos de Salto, donde alumnos de la Escuela de Enfermería Plus realizaron, sin costo, controles de glucemia y presión arterial en el horario de 15:30 a 18:00 hs. Entrevistamos a la diabetóloga y nutricionista Débora Sotelo.



“ADISA trabaja durante todo el año de manera honoraria, voluntaria y gratuita para la gente, y en esta oportunidad queremos ofrecer este servicio en conjunto con la Escuela de Enfermería Plus, que forma a enfermeros y auxiliares de enfermería, y vamos a ofrecer salud nutricional. Donde incluimos un diagnóstico, un escaneo no solamente del peso, sino también de lo que está dentro del cuerpo: la grasa del abdomen, el estado de los huesos (hace una densitometría a mínima escala), el porcentaje de músculo puro del cuerpo y, además, el porcentaje de agua. Las personas que se acerquen en este momento al local de ADISA (Agraciada y Osimani) podrán contar con este escaneo, que es una antropometría que muchas veces las personas dicen ‘¡Ay, me gustaría hacerme esto!’ y acá podemos contar, de manera gratuita, con este servicio”.



¿Las personas que concurran tienen que estar en ayunas?

“No. La glucemia, que es algo que vamos a controlar en este momento también, al igual que la presión arterial, son muy valiosas cuando se controlan luego de comer. Ese es un problema que tenemos. Hace poco, un grado cinco, experto en Endocrinología y Diabetología, destacaba la importancia de hacer el control de la glucemia después de comer. Una hora después de comer, dos horas después de comer, son muy valiosas para saber cómo está funcionando el metabolismo de nuestros hidratos de carbono y el funcionamiento de nuestra insulina. Es muy importante hacer este control no en ayunas. Vamos a anotar cuántas horas hace que las personas comieron, les hacemos el control y les informamos si esa persona se encuentra normal o hay alguna cosa que haya que corregir”.



¿Cuál es el valor normal de la glucemia? ¿De 0,70 a 1,10?

“Hasta 1. Hace muchos años se corrigió, y esto es muy importante que las personas lo sepan, porque algunos laboratorios todavía siguen registrando los valores de referencia 1,10. El valor correcto es hasta 1 gramo. Entre 0,70 y 1 gramo de glucemia por litro de sangre es el normal, lo adecuado, saludable. Cuando está por encima de 1, ya la persona se encuentra en el camino de la prediabetes, que generalmente se asocia… yo les digo esto a las personas porque es muy importante que todos lo sepamos: la alteración de la glucemia es lo último en la mayoria de las personas que aparece.

Primero aparece la cintura mayor a 88 en las mujeres y mayor a 102 en los varones. Luego aparece la acantosis nigricans (es el oscurecimiento alrededor del cuello, también en las axilas, debajo de las mamas, en la ingle). Las personas piensan ‘esto es por si se depilan, la glucosa’, no. No es por eso, es acantosis nigricans, mal funcionamiento de la insulina. Se suma a eso la aparición de los sacro cordones, que son como esas verruguitas.

Van al dermatólogo, el dermatólogo se las saca, y vuelven a salir, y es como un círculo vicioso. Eso es el camino de la insulinorresistencia y la prediabetes. Y por último, en la mayoría de las personas, aparece la glucemia alterada, o sea, más de 100, más de 1 gramo por litro”.

¿En este horario cuál sería lo normal que me tendría que dar el valor de glucemia?

“Después de comer, una hora después: hasta 180. Dos horas después de comer: hasta 140. Es bien importante poder tener claro eso, porque si ya nos dio más de 2 (gramos por litro), no importa la condición, si yo recién comí: si tengo más de 2, ya está instalado el diagnóstico de diabetes”.

“El diagnóstico de diabetes se hace en ayunas. También se hace con un valor mayor a 1,26 gramos por litro, y además, siempre que dé alterada la glucemia, hay que hacer, para confirmar, una curva de glucemia o una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y además la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es el promedio de las glucemias de tres meses. Es muy importante hacérsela cuando hay dudas con respecto a eso”.

Respecto a la alimentación, ¿qué tendríamos que consumir diariamente?

“¡Qué buena pregunta! Porque la mayoría de las personas preguntan: ¿qué tenemos que dejar? Y ese es el problema de la gente que no cuida su alimentación, porque dice: ‘tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro’, y así… Acertadísima tu pregunta: ¿qué tenemos que incluir? Tenemos que incluir todos los días, antes de la comida que hayamos hecho para comer el plato principal, un plato de ensaladas. Hay como una indicación por ahí que dice que hay que comer medio plato de ensaladas y medio plato de la comida que sea que haya. Pero eso no funciona en la casa. En el hogar funciona cuando nosotros decimos: ‘bueno, hice guiso, hice ensopado, pero antes me voy a comer un buen bolsito de ensalada de lechuga y tomate’. Si yo incorporo todos los días lo que se conoce como polisacáridos no aminoácido que son las verduras crudas y las frutas también crudas, estoy incorporando fibra. La fibra ayuda a disminuir el índice glucémico, que es muy importante controlar en el tratamiento de la diabetes”.

¿Este tipo de actividad lo van a seguir realizando?

“Sí, tenemos intenciones de continuar. La idea es que haya un nexo entre la Escuela Plus de Enfermería y la Asociación de Diabéticos de Salto, porque sería un espacio lindo para los enfermeros, para su práctica aquí, donde se verían beneficiadas las personas que vienen porque se hace un trabajo gratuito. Ellos vienen libremente, las personas, y también los alumnos practican, y ADISA también brinda su servicio de manera gratuita”.