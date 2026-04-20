Salto y UCU acuerdan impulsar innovación productiva

Gobierno de Salto y UCU firmaron un convenio para promover innovación, prácticas estudiantiles y proyectos productivos con impacto en el desarrollo local.

Gobierno de Salto y la Universidad Católica del Uruguay sellan acuerdo para potenciar la innovación y el desarrollo productivo

En un paso que busca fortalecer la articulación entre el sector público y la academia, el Gobierno de Salto firmó un convenio de cooperación con la Universidad Católica del Uruguay. El acuerdo fue suscrito en la sede del Campus Salto de la institución y apunta a impulsar iniciativas vinculadas a la innovación, el desarrollo productivo y la mejora de capacidades locales.

Durante la firma, el secretario general del Gobierno de Salto, Walter Texeira Núñez, remarcó que el convenio forma parte de una estrategia más amplia de articulación institucional. Según expresó, este tipo de alianzas permite integrar capacidades técnicas y académicas para potenciar proyectos en el territorio y profesionalizar procesos dentro de la gestión pública.

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En la misma línea, el coordinador del Área de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda, subrayó que la innovación en el ámbito público depende en gran medida de la colaboración entre distintos actores. En ese sentido, señaló que el acuerdo brinda un marco concreto para abordar desafíos productivos del departamento con una perspectiva aplicada y orientada a resultados.

Por su parte, la decana del Campus Salto de la UCU, Jimena Silva, destacó el impacto que este tipo de convenios puede tener en la formación de los estudiantes. Afirmó que el vínculo directo con el gobierno departamental facilita experiencias prácticas que enriquecen el aprendizaje y permiten comprender de primera mano los desafíos del territorio.

El acuerdo establece un marco general de cooperación que habilita el desarrollo de acciones específicas en áreas de interés común. Entre ellas, se contempla la participación de estudiantes en procesos de formación práctica dentro del sector público, así como la implementación de proyectos conjuntos que aporten valor al desarrollo local.

Con esta iniciativa, tanto el Gobierno de Salto como la academia buscan consolidar un vínculo estratégico que contribuya a generar soluciones concretas, promover la innovación y fortalecer el entramado productivo del departamento.

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