Salto y MTOP coordinan obras viales y edilicias

Gobierno de Salto y Ministerio de Transporte coordinan importantes obras de infraestructura vial y edilicia para el departamento

Este viernes, autoridades del Gobierno de Salto mantuvieron una reunión de trabajo con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el director Nacional de Arquitectura, Martín Tierno. El encuentro, desarrollado en Juan Carlos Gómez 32, contó con la participación del secretario general, Cr. Walter Texeira Núñez; el director de Obras, Ing. Juan Manuel Texeira Núñez; el coordinador de la Oficina Técnica del Departamento de Obras, Arq. Federico Villar; y el coordinador general de Gestión Urbana, Sergio Acuña.

Durante la instancia, se realizó una repaso y actualización de los temas prioritarios de la agenda común. Uno de los puntos destacados fue el reconocimiento por las tareas de mantenimiento que el Gobierno de Salto viene ejecutando en el acceso sur a la ciudad, desde las Termas del Daymán, incluyendo la ciclovía, tramo que originalmente corresponde a la jurisdicción nacional.

En materia vial, el Ministerio confirmó avances significativos para la Ruta 3. Se anunció la apertura de la licitación para el mantenimiento y rehabilitación del tramo que une Río Negro con Paysandú, así como la ampliación de los contratos de mantenimiento para el trayecto entre Paysandú y Salto.

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Respecto al tramo comprendido entre Daymán, el ByPass de Ruta 3 y el acceso a Salto Grande, la ministra Etcheverry detalló un plan de reformas estructurales que incluye la creación de terceros carriles entre Daymán y Salto, la ampliación de la faja de rodaje y la mejora integral de la señalización e iluminación. Asimismo, en el By Pass, se proyecta una dársena de giro hacia la avenida Carlos Reyles que será exclusiva para tránsito liviano y la construcción de una rotonda en la intersección con la avenida Concordia, lo que mejorará sensiblemente la seguridad vial en la zona. También se ratificó la reforma de la rotonda de giro hacia Salto Grande y la finalización de la señalización horizontal en la Ruta 31.

Por otra parte, se abordó la situación del Palacio Veltroni de Oficinas Públicas. Las autoridades nacionales informaron que el proyecto de recuperación total demanda una inversión estimada en 3 millones de dólares. El objetivo del Gobierno nacional es ejecutar una primera etapa dentro del presente quinquenio, con una inversión aproximada de 200 mil dólares, destinada a la reparación de techos y la recuperación de la fachada. No obstante, se aclaró que la ejecución está sujeta a las negociaciones actuales con los organismos que allí funcionan: UDELAR, DGI, Poder Judicial y Corte Electoral.

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