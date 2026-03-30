Salto y Entre Ríos impulsan proyecto binacional para fortalecer la cadena citrícola

El Gobierno de Salto presentó ante la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y autoridades de cooperación argentina un ambicioso proyecto binacional que fue seleccionado para su implementación conjunta con la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Concordia.

La iniciativa, titulada “Cooperación para el fortalecimiento de la cadena de valor citrícola de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay)”, busca consolidar una agenda de trabajo común orientada al desarrollo económico regional, la integración productiva y el fortalecimiento técnico del sector citrícola.

Una estrategia regional para un sector clave

El proyecto parte de una realidad compartida entre Salto y Concordia: ambas regiones poseen una fuerte identidad productiva vinculada a los cítricos y enfrentan desafíos similares, como la sanidad vegetal, la reconversión varietal, la logística y la incorporación de tecnología.

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En ese contexto, la propuesta contempla:

Elaboración de un diagnóstico actualizado del sector citrícola

Creación de una base de datos conjunta entre ambos territorios

Desarrollo de protocolos compartidos de monitoreo fitosanitario

Mejora en estrategias de comercialización

Capacitaciones dirigidas a productores, técnicos y equipos de gestión

El plan tendrá una duración estimada de 18 meses, durante los cuales se buscará generar impactos concretos en la productividad y competitividad regional.

Articulación institucional y cooperación descentralizada

El proyecto no solo involucra a los gobiernos locales, sino que también integra a actores clave de ambos países. Entre ellos se destacan:

El Gobierno de Entre Ríos

La Municipalidad de Concordia

La Secretaría de Planificación e Inversión Pública provincial

La Asociación de Citricultores de Concordia

La Sociedad de Fomento Rural de Salto

La Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino

Esta red de cooperación institucional refleja el enfoque de cooperación descentralizada, promovido por la AUCI, que apuesta a fortalecer capacidades locales mediante alianzas territoriales.

Según lo informado en el comunicado oficial de AUCI (ver más en el sitio de Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional), este tipo de iniciativas busca potenciar economías regionales a través del intercambio de conocimientos y la construcción de soluciones compartidas.

Una oportunidad para el desarrollo productivo

Esta selección representa una muy buena oportunidad para seguir impulsando el desarrollo productivo desde una mirada regional, trabajando en conjunto con Entre Ríos y Concordia sobre una cadena estratégica para ambos territorios. Pablo Da Cunda, coordinador de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto

Además, subrayó que este tipo de cooperación permite:

Lic. Pablo Da Cunda / Gobierno de Salto

Fortalecer capacidades técnicas

Compartir herramientas de gestión

Generar mejores condiciones para los productores

Integración que trasciende fronteras

Este proyecto se enmarca en una visión más amplia de integración entre Uruguay y Argentina, donde las fronteras dejan de ser límites para convertirse en puntos de conexión productiva.

La cadena citrícola, clave para las economías de ambos lados del río Uruguay, se posiciona así como un motor de desarrollo regional sostenible, basado en la cooperación, la innovación y el trabajo conjunto.

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