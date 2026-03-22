Salto y Aduanas acuerdan ordenar depósito de vehículos incautados

El acuerdo fija un cupo máximo, define un protocolo de ingreso y retiro, y busca mejorar el orden urbano y la gestión del espacio público.

El Gobierno de Salto firmó un convenio con la Dirección Nacional de Aduanas para dar una solución concreta y ordenada al depósito de vehículos incautados en procedimientos aduaneros, evitando su acumulación en la vía pública y mejorando la gestión del espacio urbano.

El acuerdo fue suscrito por el intendente Carlos Albisu, el secretario general Walter Texeira Núñez y autoridades de Aduanas. El mismo establece la utilización de un predio municipal ubicado en la zona de Nueva Hespérides para el resguardo de estos vehículos, en condiciones previamente acordadas entre ambas instituciones.

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A partir de este convenio, la Intendencia aporta el espacio físico, mientras que la Dirección Nacional de Aduanas asume la responsabilidad total sobre los vehículos depositados, incluyendo su control, custodia y los eventuales daños o faltantes que pudieran registrarse.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que fija un límite en la cantidad de vehículos a depositar, lo que permitirá mantener el orden del predio y asegurar una operativa adecuada. Además, se definió un procedimiento formal para el ingreso y retiro de cada unidad, garantizando trazabilidad y transparencia en todo el proceso.

El intendente Carlos Albisu destacó que este paso se enmarca en una política de ordenamiento del espacio público y de coordinación interinstitucional, orientada a brindar respuestas concretas a situaciones que impactan en la convivencia y en la imagen de la ciudad.

Asimismo, el convenio incluye el compromiso de la Dirección Nacional de Aduanas de no depositar vehículos en la vía pública, contribuyendo de forma directa a mejorar la circulación, la seguridad y el entorno urbano.

En la instancia también estuvo presente Alberto Lira, encargado de la División Operativa de Zona Oeste, con sede en el departamento de Salto.

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