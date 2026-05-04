Salto vivió la apertura del Torneo Sudamericano de Fútbol Máster

El Complejo Arambarri fue escenario de la apertura del 1° Torneo Sudamericano de Fútbol Máster 2026, con delegaciones nacionales e internacionales.

Salto vivió la apertura del 1° Torneo Sudamericano de Fútbol Máster

Se llevó a cabo la apertura de la 1ª edición del Torneo Sudamericano de Fútbol Máster 2026, en el Complejo Arambarri, con la presencia de delegaciones nacionales e internacionales que comenzaron a darle vida a la competencia.

Equipos de distintos puntos de la región se reunieron en este evento que se disputa en las categorías +45, +50 y +55, en un clima marcado por la camaradería, la emoción y la pasión por el fútbol.

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Durante el acto de bienvenida, desde la organización se agradeció el esfuerzo de cada delegación por estar presente. “Para nosotros es una alegría tenerlos acá. Vamos a hacer lo mejor para atenderlos y que disfruten del torneo”, se expresó ante los equipos.

También se destacó el apoyo del Gobierno de Salto y de las áreas de Deportes y Comunicaciones, considerado fundamental para que el campeonato pudiera concretarse.

Con banderas de distintos países y delegaciones listas para salir a la cancha, Salto se convirtió en escenario de un torneo que fue más allá de lo deportivo: un espacio de encuentro donde la pasión por el fútbol no tiene edad.

Este viernes se jugaron los primeros partidos, dando inicio oficial a este campeonato internacional, que continuó durante la jornada del sábado.

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