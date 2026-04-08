Salto: vencen llamados de Innovación y Desarrollo

Este jueves 9 vence el plazo para postularse a dos cargos del Área de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto, con contratos de seis meses.

El Gobierno de Salto informó que este jueves 9 de abril vence el plazo de postulación para dos llamados abiertos impulsados desde el Área de Innovación y Desarrollo, orientados a fortalecer tanto la gestión digital como el ecosistema emprendedor del departamento.

Dos perfiles estratégicos

Los llamados corresponden a los siguientes cargos:

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Asesor Técnico de Servicios Digitales y Mejora Continua (Operación y Evolución) : enfocado en la operación, seguimiento y mejora de aplicaciones y servicios digitales, además de la optimización de procesos mediante herramientas tecnológicas.

: enfocado en la operación, seguimiento y mejora de aplicaciones y servicios digitales, además de la optimización de procesos mediante herramientas tecnológicas. Asesor Técnico de Desarrollo Emprendedor y Pyme: orientado a la implementación del programa Salto Innova, con énfasis en la captación de emprendimientos, acompañamiento en procesos de incubación y aceleración, y articulación con distintas instituciones.

Condiciones de contratación

En ambos casos, se trata de contratos bajo la modalidad de arrendamiento de servicios por un período de seis meses, con posibilidad de renovación. La carga horaria establecida es de 30 horas semanales y la remuneración asciende a $69.000 mensuales (IVA incluido).

Se prevé la contratación de hasta un puesto por cada llamado.

Requisitos y postulación

Los perfiles requeridos incluyen formación universitaria en áreas afines y experiencia vinculada a las funciones específicas de cada cargo. Además, se valorarán competencias como la capacidad de organización, el trabajo en equipo y la orientación a resultados.

Las postulaciones deberán enviarse hasta este jueves 9 de abril al correo electrónico [email protected], cumpliendo con las condiciones establecidas en las bases.

Desde el Gobierno de Salto se enfatizó que no se aceptarán postulaciones fuera de plazo y se recomienda a los interesados consultar previamente las bases completas disponibles en el sitio web oficial.

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