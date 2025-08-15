Salto Uruguay: Un zaguero que no juega y Bueno para la trinchera

- espacio publicitario -

El Salto Uruguay de Rodolfo «Lolo» Aguirre después del empate inaugural ante Libertad. Con más de una deuda pendiente, sobre todo en materia ofensiva, más allá de una persistencia superior, Pero el hecho es que no todo fue convincente y en la semana, para acentuar objetivos, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba. Sin suspensiones pendientes en tiendas decanas, solo una variante respecto al equipo que repartió puntos ante Libertad: la lesión del zaguero Maycol Martínez y el ingreso de Ignacio Bueno. El «Nacho» fue parte de Saladero, pero ahora recuperado por Salto Uruguay y esta vuelta al equipo. Walter Campos y Lucas Silva para la marca de los laterales, mientras en misión ofensiva la doble punta de Flavio Cabrera (llegó desde Maldonado) y Javier Álvarez (vino de Tacumán). Hoy el plantel adiestra otra vez y está chance abierta de desarrollar mañana al mediodía, la sesión clave antes del juego clásico del domingo en el Parque Merazzi.

Ceibal; Colobrado o Santana: la única duda en rojo

-En el partido frente a Hindú, cuando se produjo el debut de Martín Barreto en la Dirección Técnica de Ceibal. Ex entrenador de Sud América y Salto Nuevo entre otros, la semana previa fue parte de un fin: modelar el equipo sobre la mejor base posible. Hay que tener en cuenta que fueron integrándose los últimos jugadores, sobre todo los que defendían a Salto Fútbol Club. Ayer a la noche, Barreto definía los 11 de Ceibal, con la mira puesta en el juego del domingo ante Gladiador en el Parque Dickinson. Por lo menos tres variantes en Ceibal y una duda vigente: Brian Santana o Kévin Colobrado en la zona de volantes. Sin lesionados en los albirrojos. La división de puntos frente a Hindú y ahora con Gladiador en el horizonte inmediato.Todavía Javier Vargas sin llegar al gol. Todavía.

Universitario: «Se acabó el recreo» y frente a Arsenal pone la artillería pesada

Ayer jueves, sesión de fútbol que no faltaba para el Campeón del Interior. Hoy viernes, la conclusión de la semana, bajando el telón de lo previo al partido del domingo frente a Arsenal, en el partido de inicio en la doble jornada del Parque Dickinson. Al decir del DT Alejandro Irigoyen a EL PUEBLO, «se acabó el recreo» y a partir de esa sentencia queda en claro que volcará en escena toda la artillería pesada. Implica decir que jugará la base del equipo que reinó en OFI, ya con George Dos Santos y Valentín Fornaroli entre los once titulares. El empate frente a Salto Nuevo «no nos dolió tanto, porque fue la primera fecha, pero ahora hay que ganar. No sea cosa que se nos vayan los que están más arriba.». Primero Arsenal y después, con doble acción en pocos días: Libertad en la tercera fecha y Wanderers de Montevideo el martes 26 de agosto por la Copa Uruguay.

River Plate: De los males del inicio al imperativo de la evolución

-Más allá de la derrota experimentada ante Arsenal, por la primera fecha del Campeonato Salteño en la Divisional «A», a Ruben Bidondoi le dio vueltas en la cabeza, el ausentismo de respuesta en varios pasajes. El DT sanducero admite que el equipo padeció exceso de desniveles, pese a que la estructura titular buscó fortalecerse a partir de retornos y uno de ellos en defensa: Oscar Basadone, Con la mira en el juego ante Salto Nuevo, la prolongación de la base, aunque con alguna alteración posible. Sin reportar lesionados y hoy a la noche, el cierre para River Plate. Vidiella y Acevedo de punta y los 20 años de Martín Núñez para el arco. Frente a Arsenal en el banco de espera, aguardaron Thiago Silva, Kévin Leal, Maximiliano Mendietta, José González, Emilio Aplanalp, Juan Píriz y Fabricio Aranda.