Salto trasladó vehículos incautados y despejó la Aduana

La Intendencia de Salto asumió el costo del traslado de vehículos incautados por Aduanas hacia Nueva Hespérides y liberó la vía pública frente a la sede.

Salto trasladó vehículos incautados y recuperó el espacio público frente a Aduana

El Gobierno de Salto llevó adelante este martes un operativo para trasladar vehículos incautados en procedimientos aduaneros que se encontraban depositados frente a la sede de Aduana, hacia el predio municipal ubicado en la zona de Nueva Hespérides.

La intervención permitió liberar la vía pública, evitar la acumulación de vehículos y mejorar el uso del espacio urbano en un sector que venía generando complicaciones. La acción se suma además al reciente retiro de una lancha en la misma zona, dentro de una línea de trabajo orientada al ordenamiento y la mejora del entorno.

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La Intendencia asumió el traslado ante demoras

Días atrás, el Gobierno de Salto había firmado un convenio con la Dirección Nacional de Aduanas para dar una salida concreta y organizada al depósito de vehículos incautados. Sin embargo, ante demoras en la implementación del acuerdo, el intendente Carlos Albisu resolvió que la Intendencia asumiera los costos del traslado para acelerar la solución del problema.

Desde el Ejecutivo departamental se señaló que la medida forma parte de una política activa de recuperación y ordenamiento del espacio público, basada en la coordinación entre organismos y en la búsqueda de respuestas prácticas para situaciones que afectan la convivencia y la imagen de la ciudad.

El acuerdo prevé no ocupar más la vía pública

Según lo establecido en el convenio, la Dirección Nacional de Aduanas se comprometió a no depositar vehículos en la vía pública. El objetivo es contribuir de forma directa a una mejor circulación, reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones del entorno urbano.

En el operativo participaron responsables de las áreas de Tránsito, Inspectoría General y Recolección. Paralelamente, personal de esta última dependencia realizó tareas de limpieza en el sector intervenido, dejando en condiciones el espacio recuperado.

Una acción para ordenar y recuperar la zona

Con esta intervención, la Intendencia avanzó en una respuesta concreta a una situación que se había vuelto visible en un punto clave de la ciudad. El retiro de los vehículos permitió despejar el frente de la sede de Aduana y recuperar un espacio de uso público que ahora queda nuevamente liberado para la circulación y el orden urbano.

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