Salto tendrá por primera vez un stand propio en la Expo Prado 2025

El departamento se presentará del 5 al 14 de setiembre en la principal vidriera agroindustrial y cultural del país
Del 5 al 14 de setiembre, Salto hará historia al participar por primera vez con un stand propio en la Expo Prado 2025, el evento agroindustrial, comercial, turístico y cultural más importante de Uruguay.
La propuesta busca mostrar de manera integrada lo mejor de la identidad salteña: la producción agropecuaria, el turismo, la cultura, la innovación, la tecnología y el talento académico que posicionan al departamento como Ciudad Universitaria.
Trabajo conjunto
Esta presencia será posible gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno de Salto, el Centro Comercial e Industrial de Salto y la Asociación Agropecuaria de Salto, con el apoyo de instituciones académicas y tecnológicas que impulsan el desarrollo y la formación de capital humano.
La coordinadora de Cooperación Internacional e Inversiones, Cra. Vera Facchín, destacó:
Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Cr. Guillermo Luzardo, subrayó:
El vicepresidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Daniel Constantín, agregó:
Finalmente, el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, expresó:
Convocatoria abierta
La Intendencia, el Centro Comercial e Industrial y la Asociación Agropecuaria invitan a empresas, emprendimientos, instituciones educativas y organizaciones locales a sumarse a esta iniciativa.
El stand de Salto será el espacio para exhibir productos, servicios, tecnologías y propuestas que representen la identidad y el potencial del departamento.
Para más información, los interesados pueden escribir a: [email protected]