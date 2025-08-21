Salto tendrá por primera vez un stand propio en la Expo Prado 2025

- espacio publicitario -

El departamento se presentará del 5 al 14 de setiembre en la principal vidriera agroindustrial y cultural del país

Del 5 al 14 de setiembre, Salto hará historia al participar por primera vez con un stand propio en la Expo Prado 2025, el evento agroindustrial, comercial, turístico y cultural más importante de Uruguay.

La propuesta busca mostrar de manera integrada lo mejor de la identidad salteña: la producción agropecuaria, el turismo, la cultura, la innovación, la tecnología y el talento académico que posicionan al departamento como Ciudad Universitaria.

Trabajo conjunto

Esta presencia será posible gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno de Salto, el Centro Comercial e Industrial de Salto y la Asociación Agropecuaria de Salto, con el apoyo de instituciones académicas y tecnológicas que impulsan el desarrollo y la formación de capital humano.

La coordinadora de Cooperación Internacional e Inversiones, Cra. Vera Facchín, destacó:

“Lo principal es que juntos, sector público y privado, vayamos a mostrar el nuevo Salto. Queremos una agenda que no muestre solo productos, sino también contenidos, interacción y oportunidades de conexión”.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Cr. Guillermo Luzardo, subrayó:

"La Expo Prado es una de las vidrieras más importantes del país. Que Salto tenga un stand no es solamente un espacio físico, sino una declaración de presencia, orgullo y compromiso con el futuro".

El vicepresidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Daniel Constantín, agregó:

“En Salto, todo lo que se produce a nivel de campo y horticultura es premium, de gran calidad. Difundirlo en esta vidriera nacional es un honor”.

Finalmente, el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, expresó:

“Nunca en la historia Salto tuvo un stand propio en la Expo Prado. Hoy hacemos una apuesta fuerte para mostrar al país y al mundo lo que somos: un departamento productivo, turístico y comercial, invitando no solo a visitarnos, sino también a invertir y vivir en Salto”.

Convocatoria abierta

La Intendencia, el Centro Comercial e Industrial y la Asociación Agropecuaria invitan a empresas, emprendimientos, instituciones educativas y organizaciones locales a sumarse a esta iniciativa.

El stand de Salto será el espacio para exhibir productos, servicios, tecnologías y propuestas que representen la identidad y el potencial del departamento.

Para más información, los interesados pueden escribir a: [email protected]