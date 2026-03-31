Salto superó las 5.000 dosis en campaña antigripal



Salto ya aplicó más de 5.000 dosis en la campaña antigripal. Salud destacó la alta concurrencia y pidió reforzar la vacunación en grupos de riesgo.

Salto ya superó las 5.000 dosis aplicadas en el comienzo de la campaña antigripal

La referente del área tisiológica del CHLA-EP destacó la respuesta de la población y exhortó a continuar con la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo.

La campaña de vacunación antigripal en el departamento de Salto viene registrando una muy buena respuesta por parte de la población. Así lo señaló la licenciada en Enfermería Valeria Arbiza, encargada del área tisiológica del CHLA-EP, quien informó que en los primeros días de la campaña ya se han aplicado unas 5.000 dosis en la ciudad.

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Según explicó, el balance inicial es altamente positivo y refleja el compromiso de la comunidad con la prevención. “Es un número muy importante”, afirmó, al tiempo que destacó que «la concurrencia a los vacunatorios se ha mantenido constante desde el inicio de la campaña».

En ese marco, anunció que en los próximos días se dará inicio a una nueva etapa de trabajo con los ELPEM (Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores) en conjunto con el Centro Médico, «reforzando así la estrategia territorial para ampliar la cobertura.» Asimismo, exhortó a la población a continuar asistiendo a vacunarse, manteniendo el ritmo actual de participación.

Arbiza aclaró que la vacuna antigripal no protege contra el COVID-19, ante consultas frecuentes generadas por la aparición de nuevas variantes. “Tenemos vacuna antigripal y vacuna COVID por separado”, precisó. En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, indicó que «está dirigida a personas mayores de 70 años y también a mayores de 50 con enfermedades crónicas, sin necesidad de presentar orden médica».

Respecto a la vacuna antigripal, explicó que se trata de una formulación trivalente e inactivada, lo que significa que no produce la enfermedad. Está diseñada para cubrir tres cepas del virus, H1N1, H3N2 y la variante B Victoria. En este sentido, señaló que la cepa que presentó mutaciones recientes fue la H3N2, correspondiente a una subvariante.

Si bien no se cuenta con datos sistematizados en tiempo real sobre las edades de quienes se están vacunando, Arbiza indicó que, «a simple observación, se registra una alta presencia de adultos mayores en los vacunatorios». No obstante, recordó que la vacuna está disponible para toda la población, aunque existen grupos considerados prioritarios.

«Entre ellos se encuentran las personas mayores de 65 años, niños de entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas y puérperas, así como el personal de salud. A estos se suman trabajadores vinculados a la ganadería, la avicultura y determinadas industrias, incorporados recientemente como población prioritaria, además de funcionarios de servicios esenciales como docentes, policías, bomberos y militares»,aclaró.

Vacunatorios en Semana de Turismo

En cuanto al funcionamiento durante la semana de Turismo, detalló que se mantendrán operativos dos vacunatorios. Uno de ellos es el ubicado en UBA 1, en el barrio Salto Nuevo, que atenderá de lunes a miércoles en el horario de 8 a 12 horas. Por otra parte, el vacunatorio del Centro Médico, en el centro de agudos, funcionará lunes y martes de 9 a 14 horas, mientras que en el consultorio de Calle Artigas se brindará atención en el mismo horario extendido hasta las 15 horas, con disponibilidad de todas las vacunas del esquema.

En relación al stock, Arbiza informó que inicialmente llegaron unas 6.000 dosis para el departamento, aunque ya se ha realizado una reposición para asegurar la continuidad de la campaña. “No queremos que Salto quede sin vacunas”, remarcó. Finalmente, señaló que en cada campaña antigripal se aplican aproximadamente unas 12.000 dosis en el departamento, cifra que puede variar levemente año a año, pero que se mantiene como referencia del alcance esperado.

La campaña continúa en marcha, con el objetivo de fortalecer la inmunización antes de la llegada de los meses más fríos, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios. Desde las autoridades sanitarias se insiste en la importancia de vacunarse como medida clave de prevención, especialmente en los grupos más vulnerables.

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