Salto Sub 18 ganó la primera final y sueña con la Copa

Primera final Nacional en sub 18: Salto le dió un sorbo a la Copa

Así pasó; Estadio; Ernesto Dickinson Público; 600 personas Árbitro; Matías Pérez (Bien). Asistentes; Walter Aberasteguy y Gonzalo Ríos. SALTO (2): Alejo Mussetti, Kevin González, Bautista Sánchez, Mau irro Balbi, Moises Gallo, Antonio Ramallo, Maximo Texeira, Ramiro Tafernaberry, Bautista Medina, Ezequiel Chivel, Agustín Echagüe.

INGRESARON;

Leandro Santana, Andres Arrua, Leonel De Abreu, Mateo Díaz, José Nuñez. El mejor jugador del partido; Bautista Medina Cuerpo Técnico: DT Wilson Cardozo, AT Ruben Aplananalp, PF Adan Russo, P. Arqueros Fernando Sánchez, Médico Julio Flores, Kinesiólogo Bruno Sanchez, Delegado Miguel Rognoni, Equipier Alberto Zacarias.

- espacio publicitario -

MALDONADO (0); Bruno RIal, Ignacio Rivero, Martínez Haedo, Facundo Araballo, Facundo Pezzoli, Bautista Suárez, Juan Pratto, Jonathan Díaz, Agustín Godoy y Thiago Vique.

INGRESARON; Bruno Jiménez, Brian de Jesús, Sergio Viera, Lucas Cabrera y Lucas Colman. Director técnico: Patrick Moreira El mejor de Maldonado; Juan Pratto Goles; PT 9′ Bautista Medina (S), ST; 35′ Mateo Díaz (S).

Había que asegurar el primer partido en casa para viajar a Mercedes con una ventaja, aunque fuera mínima, pero ventaja al fin para luego saber defenderla. Y Salto cumplió.

El seleccionado salteño estará viajando el próximo fin de semana a Mercedes tras imponerse por 2 a 0 en el encuentro de ida, un resultado contundente y acorde a lo que se vio en el campo de juego. Salto dominó de principio a fin, sin darle oportunidades al conjunto mercedario, y se quedó con justicia con los primeros 90 minutos de una serie que se juega a 180.

El marcador se abrió temprano, a los 9 minutos, cuando Bautista Medina puso el 1 a 0 para encaminar la victoria. Ya en el segundo tiempo, a los 35 minutos, llegó la joya de la tarde: Mateo Díaz sacó un remate espectacular desde unos 30 metros que se clavó en el ángulo, imposible para el arquero, sellando el 2 a 0 definitivo.

Fotos: Vicente Massarino

De esta manera, Salto aseguró el primer duelo como local y ahora irá a Mercedes en busca de la copa, sabiendo que será un partido exigente, pero con la tranquilidad de contar con una ventaja importante.

El encuentro fue dominado por el elenco salteño, que supo imponer condiciones desde el inicio. En esta ocasión, el ingreso de Moisés Gallo en lugar de Enzo Izaguirre dentro del esquema inicial permitió generar un desgaste importante en el equipo visitante. Esa estrategia resultó clave, ya que más adelante, con el ingreso de Izaguirre junto a Mateo Díaz, se lograron abrir espacios en el fondo rival que derivaron en la conquista del segundo gol.

El trabajo de Salto fue práctico, ordenado y fiel a un planteo claro, pensado en función del sistema que proponía Mercedes, que buscaba adueñarse del mediocampo para abastecer a su delantero centro, su principal arma ofensiva. Sin embargo, ese recurso fue completamente neutralizado por la defensa salteña, que volvió a mostrarse firme y sólida, manteniendo el arco en cero.

En definitiva, fue un rendimiento colectivo convincente, que le permite a Salto viajar el próximo fin de semana con una ventaja de 2 a 0, construida a partir de inteligencia táctica, disciplina y eficacia.

Tu texto está muy bien encaminado. Si querés, te lo dejo con una redacción más pulida y fluida, manteniendo tu idea original:

Los puntos altos de Salto volvieron a estar en la presencia de Bautista Medina, Antonio Ramallo y Ramiro Tafernaberry, por donde circuló el tránsito principal del juego que una vez más impuso el elenco salteño.

A esto se sumó el sólido trabajo defensivo de Máximo Teixeira junto a Kevin González, además del aporte de los laterales, que respondieron de gran forma al esquema presentado. Tanto Bautista Sánchez como Agustín Elchaue cumplieron a la perfección, proyectándose en ataque pero también actuando como un verdadero muro de contención ante los intentos del equipo de Mercedes.

Otro buen resultado para Salto, que vuelve a hacerse fuerte en el Dickinson y que ahora se prepara para, en los próximos 90 minutos, cerrar la serie y levantar una nueva copa. De conseguirlo, sería la quinta para Wilson Cardoso, consolidándose como el técnico más ganador del fútbol del interior del país en la categoría Sub-18.

La definición de esta copa será de la siguiente manera:

Salto llega con una ventaja de 2 a 0, lo que le otorga una posición muy favorable de cara al partido de vuelta. Si mantiene esa diferencia, se consagrará campeón sin inconvenientes. Incluso en caso de una derrota por la mínima diferencia, el título también quedará en manos del conjunto salteño.

Cómo se define;

El sistema de definición establece que se tendrá en cuenta, en primer lugar, la suma de puntos y luego la diferencia de goles. En caso de que exista igualdad tanto en puntos como en goles al finalizar el encuentro, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos.

Si tras el alargue la paridad se mantiene, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Todo esto se estará resolviendo dentro de siete días en el estadio Luis Coster, escenario donde se conocerá al ganador de esta copa.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zku5