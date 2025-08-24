Salto Shopping celebra sus 25 años con una trota caminata y shows familiares

- espacio publicitario -

Pedro Areta, Salto Shopping

Salto Shopping festeja su 25° Aniversario con una trota caminata

Este año Salto Shopping cumple sus primeros 25 años entre nosotros, y ha decidido festejarlo junto a la familia salteña con varias actividades, entre ellas, una trota caminata a realizarse dentro de unos días. EL PUEBLO consultó a Pedro Areta, encargado de Marketing de Salto Shopping / Terminal, para que nos cuente el motivo de por qué eligieron realizar una actividad saludable para conmemorar este aniversario.

– Salto Shopping cumple 25 años y decide festejarlo, entre otros eventos, con una trota caminata, ¿por qué esa opción?

– Así es, cuando el año pasado empezamos a planear un año que se veía enmarcado por los 25 años del shopping, empezamos a pensar muchas ideas dentro de lo que es el marketing y ver cómo reflejar en la sociedad esos 25 años. Al principio pensamos en sortear uno, dos, tres autos o algo por el estilo, pero dentro de estas reuniones de tormentas de ideas, como le llamamos, surgió el por qué no hacemos algo que trascienda en la historia y que a su vez esté involucrada más la sociedad y que deje buenos mensajes. Así que fuimos yendo y viniendo con ideas hasta que derivamos en algo que tenga que ver con la salud y mostrar algo actual de moda para bien, que es el deporte y la vida en movimiento. Eso por un lado, y después por lo otro, también pensamos en algo que se refleje a un gran festejo apuntado cien por ciento a la familia, que es nuestro público que nos está visitando durante tantos años.

– Volviendo a la trota caminata, me imagino que están en plena etapa de inscripciones para que la gente pueda participar de una jornada que va a ser de pura salud.

– Así es, va a ser una jornada de vida saludable en movimiento, y estamos preparando un gran evento para la ciudad y para el barrio porque va a ser un evento que va a implicar bastante movimiento en cuanto al tránsito. Estamos trabajando bastante con la Intendencia con eso y les cuento un poquito acerca de este evento en particular, será el sábado 27 de setiembre a las 16 horas, donde vamos a hacer un calentamiento físico y sorteos para todos los que participen. A las 17 horas se va a alargar la trota caminata y que va a finalizar entre las 18 y las 18.30. A esa hora vamos a hacer la entrega de medallas a los ganadores, y para finalizar, vamos a tener el show en vivo de A Plena Samba. Toda la actividad, la actividad del show, el calentamiento y demás, se va a desarrollar en el estacionamiento de la Terminal de Salto Shopping. La trota caminata en sí va a tener un recorrido muy pintoresco por el barrio del shopping, va a salir de acá del estacionamiento, del subsuelo y va a hacer todo un recorrido hasta el Parque Solari. Porque la verdad, tenemos ganas de involucrar un privilegio que tenemos los salteños que es el parque. Las inscripciones están disponibles en la página en carrera.com.uy. Ahí está todo el detalle de los costos, la participación con y sin remera, la participación de los que quieran hacer ocho kilómetros, o de los que quieran hacer cuatro kilómetros. Está toda la información para que puedan ingresar, los cupos son limitados, así que mientras antes anoten mejor y a entrenar.

– Bien, con respecto al tema de la fiesta de la familia en el Parque Harriague, ¿cómo hace la gente para poder participar? ¿Es con entrada libre o con invitación?

– Estamos organizando ese evento para el sábado 11 de octubre en el anfiteatro Víctor Lima del Parque Harriague, será un mega show que se va a llamar Salto Shopping Fest en donde vamos a tener muchas atracciones para la familia, para niños y vamos a cerrar con el show en vivo de Matías Valdés y de Luana. El detalle de las entradas lo vamos a dar a conocer también en estos días, pero va a ser a través de canje de entradas en el shopping.

– Esto se hace en el marco de los 25 años del shopping, donde están haciendo una movida muy grande tanto con la familia como con la trota caminata, ¿se piensa institucionalizar cada año?

– Ojalá que sí, entendemos que esto abarca no solo el shopping, sino que toda la sociedad, hay mucha gente trabajando vinculado a los dos eventos y siempre que sea redituable para todos, la idea es replicarlo más adelante. Al menos esto de la trota caminata lo vemos como un evento que si bien al shopping hoy por hoy no le deja ganancias, creo que es un buen aporte para la sociedad y es algo para replicar.

– La última palabra es suya.

– Estos eventos para el shopping es una forma de colaborar con la ciudad en cuanto a mostrar y recuperar espacios. El Parque Solari hoy está precioso, está divino. Hay muchos salteños que habíamos dejado de ir al Parque Solari porque lo veíamos como descuidado o en algún momento de nuestra historia nos quedó una mala imagen del parque en nuestra cabeza. Pero hoy está precioso, ideal para disfrutar y por eso decidimos incluirlo. Lo mismo pasa con el Parque Harriague. El parque hoy quizás lo vemos como algo descuidado, oscuro y no en sus mejores épocas, pero la Intendencia se comprometió para esa fecha a tenerlo lindo, prolijo. Y también el shopping apuesta a dar un aporte a que vuelva ese Parque Harriague que nosotros tanto conocíamos y tanto queremos.