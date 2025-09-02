back to top
martes, septiembre 2, 2025
Salto Shopping celebra sus 25 años con propuestas deportivas, culturales y familiares

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Diario EL PUEBLO digital
Con apoyo de la Intendencia, habrá una correcaminata y un Shopping Fest con sorteos y espectáculos

En el marco de su 25º aniversario, Salto Shopping prepara una agenda especial que incluye actividades deportivas, recreativas, culturales y musicales, con el respaldo del Gobierno departamental.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa con la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu; el coordinador de Comunicaciones de la Intendencia, Juan Carlos Ambrosoni; el gerente de Salto Shopping, Cr. Luis Zúñiga; y el jefe de Marketing, Pedro Areta.

Actividades principales

Este año se impulsarán dos eventos centrales:

  • Correcaminata – 27 de septiembre
    Partirá desde el Shopping y recorrerá el parque Solari y el barrio aledaño. Además de la actividad física, la jornada incluirá shows en vivo, sorteos y diversas sorpresas.
  • Shopping Fest – 11 de octubre
    Tendrá lugar en el Parque Harriague, reacondicionado para espectáculos de gran convocatoria. Desde las 16 horas habrá propuestas para niños, feria de emprendedores, juegos, inflables, circo y sorteos que superarán los 500 mil pesos en vales de compra. El cierre contará con los shows de Matías Valdés y Luana.

El acceso será gratuito, mediante canje de entradas en el Shopping presentando boletas de compra por 300 pesos.

Acompañamiento institucional

Ambrosoni destacó la importancia de trabajar junto a las instituciones privadas para fortalecer la agenda cultural local. “Salto se merece que pasen cosas, que construyamos poco a poco una agenda propia que ofrezca propuestas de disfrute sin tener que mirar hacia las ciudades vecinas”, expresó.

En la misma línea, Albisu subrayó el rol del Shopping en el desarrollo local. “Ha crecido de manera sostenida en estos 25 años, generando movimiento, atrayendo familias y apostando al desarrollo de Salto. Es también una señal para empresarios que miran a la ciudad con interés”, afirmó.

Por su parte, Zúñiga remarcó que la celebración busca integrar a la comunidad. “El Parque Harriague es el escenario ideal, y gracias al apoyo de la Intendencia podemos hacerlo realidad”, señaló.

