Salto será sede del Congreso de Intendentes en mayo

El intendente de Salto, Carlos Albisu, participó este jueves de la 12ª Sesión Plenaria del Congreso de Intendentes, desarrollada en su histórica sede del segundo piso del Palacio Municipal. La instancia tuvo un carácter especial —puntualizó Albisu— ya que se trató de la última sesión en ese lugar, donde el organismo funcionó durante 70 años, previo a su traslado a una nueva sede.

Además, el jefe comunal anunció que la próxima sesión del Congreso de Intendentes se realizará el 29 de mayo en Salto, en conjunto con el Congreso de la Federación Rural, remarcando la relevancia que tendrá para el departamento. “Se trata de un evento que generará un importante movimiento institucional, político y productivo, posicionando al departamento como centro de atención a nivel nacional”, señaló.

La sesión de ese jueves comenzó con la aprobación del acta de resoluciones correspondiente a la sesión plenaria de marzo. Posteriormente, la Mesa presentó un extenso informe que incluyó los aportes del cuerpo al proyecto de ley sobre Competitividad, el cual se prevé que ingrese al Parlamento en el mes de mayo.

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Asimismo, se dio a conocer el informe de la Comisión de Seguimiento del Sucive y se abordó la designación de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización para el presente año, incluyendo una propuesta para su presidencia.

Durante la sesión, los intendentes recibieron en audiencia al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. El encuentro permitió intercambiar sobre políticas educativas con impacto en los territorios. Mahía estuvo acompañado por la subsecretaria Gabriela Verde y el director general del MEC, Carlos Varela Ubal.

Posteriormente, se desarrolló una reunión con un representante de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la que se dialogó sobre financiamiento y proyectos de desarrollo regional.

La sesión culminó con el tratamiento de asuntos varios.

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