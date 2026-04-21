Salto será sede del Congreso de Federación Rural con una agenda cargada y foco en la garrapata

En el marco de los 125 años de la Asociación Agropecuaria de Salto, el departamento se prepara para recibir, a fines de mayo, una nueva edición del Congreso de la Federación Rural, una instancia que ya genera fuerte expectativa en el norte del país y que reunirá a productores, técnicos y autoridades en torno a los principales desafíos del sector.

La previa ya comenzó a tomar forma el pasado fin de semana, con la realización de una gira precongreso, una herramienta que en los últimos años ha permitido recoger de primera mano las inquietudes del interior productivo. Así lo explicó Orlando Dávila, secretario de la gremial salteña, quien destacó la amplia convocatoria y el valor de acercar la dirigencia a los territorios.

“El objetivo es escuchar a los productores y llevar esos planteos a la mesa de la Federación Rural. Este año se eligió nuevamente el norte, en parte porque el congreso se realizará en Salto, lo que también permite generar mayor participación local”, señaló.

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Una agenda marcada por los desafíos estructurales

El Congreso se desarrollará los días viernes 29 y sábado 30 de mayo, con una agenda intensa y múltiples ejes de discusión. Si bien el sector ganadero atraviesa un buen momento en términos de precios y demanda, persisten preocupaciones estructurales que estarán sobre la mesa.

Entre ellas, destacan el avance de la garrapata, el uso de productos veterinarios y los residuos en carne, así como temas de fondo como el atraso cambiario, la competitividad, los altos costos de producción, la caminería rural y el desarrollo del riego.

El viernes tendrá un perfil más institucional, con la reunión interna de la Federación Rural y un hecho inédito: la realización de una sesión del Congreso de Intendentes en el marco del evento.

“Nunca se había dado una instancia de este nivel dentro de un congreso de la Federación Rural. Es una oportunidad clave para discutir temas comunes como la caminería rural o el 1% de semovientes”, subrayó Dávila.

De ese intercambio se espera que surja una proclama conjunta con definiciones estratégicas para el sector.

Jóvenes, innovación y cadena cárnica en el centro del debate

El sábado estará enfocado en actividades abiertas, con disertaciones y espacios de intercambio. Entre ellas, se destacan la participación de jóvenes del movimiento federado, así como exposiciones técnicas y un conversatorio sobre innovación y competitividad.

Este último reunirá a distintos actores de la cadena cárnica: productores, técnicos, autoridades, industria y comercio, con el objetivo de aportar miradas complementarias sobre el futuro del negocio ganadero.

Simposio internacional sobre garrapata

Como antesala del Congreso, los días miércoles 27 y jueves 28 se llevará a cabo un simposio internacional centrado en uno de los principales problemas sanitarios actuales: la garrapata.

La actividad, que es coordinada conjuntamente con la Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR Ampliado (FARM), contará con la participación de técnicos de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, así como también algún país más, y abordará la problemática desde distintos enfoques: control integrado, resistencia a productos, residuos en carne y enfermedades asociadas como la tristeza parasitaria.

También está prevista una mesa redonda con autoridades sanitarias de la región, donde se analizarán las estrategias que cada país viene implementando frente a este desafío.

“Es fundamental conocer qué están haciendo otros países. No todos tenemos las mismas condiciones ni los mismos mercados, y eso incide directamente en las medidas que se adoptan”, concluyó Dávila, quien finalmente invitó a agendar dichas instancias y poder acompañar tal evento.

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