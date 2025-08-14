Salto se suma por primera vez a la correcaminata y maratón de la Fundación Pérez Scremini

- espacio publicitario -

La costanera será escenario de la primera edición local de la carrera solidaria, con apoyo de la Intendencia y la comunidad.

El 5 de octubre, la costanera será escenario de la 5K y 10K solidaria en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil y adolescente.

Por primera vez, Salto será sede de la correcaminata y maratón de 5K y 10K organizada por la Fundación Pérez Scremini, actividad que forma parte del calendario nacional en su lucha contra el cáncer infantil y adolescente. La cita está programada para el domingo 5 de octubre en la costanera de la ciudad.

Un hito solidario para el departamento

Álvaro Llama, integrante de la Asociación Civil Dr. Neri Campos Pierri —que colabora con la fundación en el apoyo a niños con cáncer en Salto— resaltó que esta edición será un momento histórico para el departamento, sumándose a las competencias que ya se realizan en Montevideo y otras ciudades del país.

El gerente general de la fundación, Guzmán Nión, subrayó la importancia de descentralizar las acciones de apoyo:

"En Uruguay, por la cantidad de casos, la atención médica se centraliza en Montevideo, pero lo emocional y el acompañamiento integral se descentraliza. Ahí son clave los voluntarios y las embajadas locales, que en Salto son un gran ejemplo. Ellos ponen el corazón de la Pérez Scremini en el territorio".

La carrera se realiza desde hace ocho años en Montevideo y, en los últimos dos, comenzó a expandirse a otros departamentos. Este 2025 se espera un récord: 19 carreras en todo el país, comenzando el 6 de setiembre, con la fecha de Salto el 5 de octubre.

Inscripciones y kits

Las inscripciones ya están disponibles en Red Tickets (sección deportes) y, a partir del próximo lunes, en todos los locales Abitab. El costo es de $750 para ambas distancias e incluye la camiseta oficial, mochila y obsequios de la fundación y empresas colaboradoras.

Los kits se entregarán entre el jueves y sábado previos a la carrera en tres puntos de la ciudad, incluyendo FarmaShop y otros lugares a confirmar.

Apoyo institucional y llamado a participar

“Desde el Área de Deportes estamos muy contentos de colaborar no solo en la logística, sino en todo lo que la fundación necesite. Nadie escapa de esta realidad y para nosotros es muy importante apoyar, tanto por la causa como desde la promoción del deporte”, expresó Marcelo García de Rosa, coordinador de Deportes de la Intendencia de Salto.

La Intendencia, a través de sus áreas de Deporte y Tránsito, brindará apoyo organizativo, invitando a la comunidad a participar, correr, caminar o alentar, para convertir la jornada en una verdadera fiesta solidaria.