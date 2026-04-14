Salto se proyecta hacia Europa con agenda de inversiones y cooperación

Salto fortalece vínculos con la Unión Europea y proyecta inversiones en logística, energías renovables y cooperación, en un escenario clave por el acuerdo UE-Mercosur.

La Intendencia de Salto y la delegación de la Unión Europea avanzan en vínculos estratégicos e inversiones clave. En la mañana del martes 14 de abril, el Palacio Córdoba fue escenario de una conferencia de prensa encabezada por el Intendente de Salto, Carlos Albisu, junto a una destacada delegación de la Unión Europea, en el marco de una visita oficial orientada a fortalecer vínculos políticos, económicos y de cooperación territorial.

La instancia reunió a representantes diplomáticos de varios países europeos, liderados por el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavronikalis, acompañado por embajadores de Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia y Rumania, además de asesores y autoridades locales. El encuentro se inscribe en una estrategia de descentralización de la UE, que busca reforzar su presencia más allá de Montevideo y conocer de primera mano las realidades del interior del país.

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Durante su intervención, Albisu destacó el carácter “muy fructífero” de la reunión previa mantenida con la delegación, subrayando la oportunidad de presentar el potencial productivo, logístico y tecnológico del departamento. “Salto tiene un menú amplio para ofrecer al mundo”, afirmó, haciendo referencia a sectores como la producción agropecuaria, la citricultura, la tecnología, las energías renovables y la logística.

El jefe comunal remarcó además la importancia del inminente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya entrada en vigor en su fase comercial está prevista para el 1º de mayo. Según indicó, este escenario abre “puertas y posibilidades” para el desarrollo regional, posicionando a Salto como un actor estratégico en la conexión entre mercados.

Por su parte, Mavronikalis explicó que la visita tiene como objetivo consolidar relaciones con actores locales y promover valores y políticas europeas, destacando el rol clave de los gobiernos departamentales en la reducción de desigualdades y en la mejora de la calidad de vida. “La descentralización permite mayor eficiencia y cercanía con los ciudadanos”, sostuvo.

El diplomático también hizo hincapié en el papel de la cooperación internacional, señalando que la Unión Europea ha respaldado en los últimos años diversos proyectos en Uruguay vinculados al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible. En este sentido, mencionó la iniciativa Global Gateway, una estrategia lanzada en 2021 que apunta a impulsar inversiones en sectores como energías limpias, transporte sostenible, gestión del agua y transformación digital.

Uno de los aspectos centrales del intercambio fue la identificación de oportunidades concretas de inversión. La delegación europea destacó que el bloque representa el 47% de la inversión extranjera en Uruguay, lo que posiciona a Europa como el principal inversor en el país. Sin embargo, se enfatizó que la concreción de nuevos proyectos dependerá de la presentación de iniciativas locales viables y alineadas con las prioridades estratégicas europeas.

En ese marco, Albisu planteó la necesidad de avanzar en infraestructura logística y ferroviaria, áreas que podrían captar el interés de empresas europeas. Asimismo, se mencionó el potencial del proyecto de hidrógeno verde en la región, ubicado en el vecino departamento de Paysandú, como una oportunidad de desarrollo compartido.

El intercambio también abordó temas sociales y ambientales. Desde la Unión Europea se reafirmó el compromiso con programas vinculados a derechos humanos, lucha contra la violencia de género, reinserción social y combate al crimen organizado. En materia ambiental, se expresó disposición a colaborar en proyectos de gestión de residuos y promoción de energías renovables, áreas en las que Uruguay ya muestra avances significativos.

La conferencia culminó con una instancia de preguntas de la prensa, donde se profundizó en las perspectivas del acuerdo UE-Mercosur y su impacto en sectores productivos locales, especialmente en la exportación de productos agrícolas como los cítricos.

El encuentro dejó en claro una voluntad compartida de avanzar hacia una agenda común, con énfasis en el desarrollo sostenible, la inversión estratégica y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Para Salto, la jornada representó un paso más en su posicionamiento como un departamento abierto al mundo, en busca de oportunidades que impulsen su crecimiento económico y social.

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