Salto se proyecta en inteligencia artificial con AI for Good

El Gobierno de Salto participó en el lanzamiento de AI for Good Lab en Montevideo, una iniciativa que busca aplicar inteligencia artificial a proyectos de impacto social, productivo y público.
Salto se proyecta en inteligencia artificial tras participación en lanzamiento de AI for Good en Montevideo
El coordinador de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto, Pablo Da Cunda, participó en Montevideo del lanzamiento del programa AI for Good Lab, impulsado por Microsoft junto a actores clave del ecosistema nacional como LATU, MIEM y ANTEL, en el marco de la estrategia país de innovación.
Este laboratorio, el primero de su tipo en América del Sur, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial con impacto social, productivo y público, mediante programas de formación, coinnovación y acompañamiento hasta la implementación de proyectos concretos.
La iniciativa forma parte de una estrategia global que busca aplicar la inteligencia artificial para resolver desafíos relevantes en áreas como salud, sostenibilidad, agricultura y desarrollo social, conectando gobiernos, empresas y organizaciones en proyectos de alto impacto.
En este marco, el Gobierno de Salto avanza en la identificación de oportunidades para que el departamento pueda integrarse activamente a esta agenda, promoviendo la presentación de proyectos que articulen innovación, desarrollo productivo y transformación pública.
“Este tipo de iniciativas nos abre una oportunidad enorme. La inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es una herramienta concreta para resolver problemas reales. Desde Salto queremos posicionarnos para aprovechar estos programas, presentar proyectos y conectar nuestras capacidades con redes globales de innovación”, expresó Pablo Da Cunda.
Asimismo, destacó la importancia de trabajar con una mirada estratégica: “La clave está en articular. Cuando logramos conectar lo local con programas internacionales como AI for Good, generamos oportunidades reales para emprendedores, instituciones y para la modernización del propio Estado”.
La participación en esta instancia se alinea con la estrategia que viene impulsando el Gobierno de Salto en materia de innovación pública y desarrollo productivo, buscando integrar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial al servicio del territorio y de su gente.