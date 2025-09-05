Salto se presenta en la Expo Prado 2025 como “Tierra de Vino y Cordero”

- espacio publicitario -

Salto estará presente en la Expo Prado 2025 con la propuesta “Tierra de Vino y Cordero”. El chef Andrés Damiano cocinará una paella de cordero al Tannat en el Stand de Salto el 5 de setiembre.

La Confederación Empresarial del Uruguay invita a un encuentro con degustación de gastronomía local

En el marco de la actividad “Del Diálogo a la Acción: Políticas de Estado para el Desarrollo”, organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) en la Expo Prado 2025, la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) —presidida por el Centro Comercial e Industrial de Salto— realizará una propuesta especial para destacar la identidad productiva y gastronómica del departamento.

El próximo viernes 5 de setiembre a las 18:00 horas, al finalizar la jornada de la CCE, se desarrollará en el Stand de Salto la actividad “Salto, Tierra de Vino y Cordero”, donde se podrá disfrutar de un showcooking a cargo del chef Andrés Damiano, quien elaborará una Paella de Cordero al Tannat.

La iniciativa busca poner en valor la producción vitivinícola y ovina del norte del país, fusionando sabores tradicionales con propuestas innovadoras, y posicionar a Salto como un territorio con fuerte potencial en turismo, industria y gastronomía.

El encuentro contará con la participación de empresarios, autoridades departamentales y nacionales, representantes de cámaras empresariales y público invitado.

Esta actividad cuenta con el apoyo del Gobierno de Salto, el Centro Comercial e Industrial de Salto, Coca Cola, Bodega Cattani y otras empresas salteñas.