Salto se prepara para una nueva competencia en la fosa BMX

Salto será sede de una competencia de BMX el 3 y 4 de abril en Semana de Turismo. Además, deportistas salteños competirán el 20 y 21 de marzo en Artigas.

Ya se empieza a desarrollar la idea para una nueva competencia de BMX en Salto.

La ciudad de Salto volverá a ser escenario de una importante actividad deportiva vinculada al BMX durante la próxima Semana de Turismo. Los días 3 y 4 de abril se llevará a cabo una nueva competencia en la fosa BMX local, evento que reunirá a deportistas provenientes de distintos departamentos del país.

La competencia se perfila como una instancia destacada dentro del calendario de esta disciplina, que continúa creciendo y sumando adeptos en todo el territorio nacional. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de las destrezas y maniobras de los riders que llegarán a Salto para competir en una pista que se ha convertido en un punto de referencia para la práctica del BMX en la región.

Desde la organización se espera una muy buena convocatoria de competidores, así como también la presencia de aficionados y familias que acompañan habitualmente este tipo de eventos. La actividad no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino que también genera un espacio de encuentro entre jóvenes de distintos puntos del país que comparten la misma pasión por el BMX.

Previo a esta cita en Salto, varios representantes salteños estarán participando en otra instancia competitiva. Los días 20 y 21 de marzo se desarrollará una competencia en el departamento de Artigas, en la que estarán presentes riders locales, quienes buscarán sumar experiencia y buenos resultados antes de competir ante su público durante la Semana de Turismo.

Estas actividades reflejan el crecimiento que ha tenido el BMX en el norte del país, consolidándose como una disciplina que convoca cada vez a más deportistas y seguidores. Asimismo, la realización de eventos de este tipo contribuye a fortalecer el desarrollo deportivo y a posicionar a Salto como un punto importante dentro del circuito nacional.

La expectativa es grande tanto para la competencia de Artigas como para la que se realizará en Salto, donde durante dos jornadas la fosa BMX será el centro de atención para los amantes de este deporte.

