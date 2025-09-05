Salto se luce en la Expo Prado 2025 con su primera Casa Salteña

- espacio publicitario -

El departamento presenta identidad, producción y cultura en el mayor evento agroindustrial del país

Salto dice presente en la Expo Prado 2025

Este viernes 5 de setiembre comenzó una nueva edición de la Expo Prado, el mayor evento agroindustrial, comercial y cultural del país. En este marco, Salto participa por primera vez con un stand propio, que permanecerá hasta el 14 de setiembre, con el objetivo de mostrar la identidad, la producción y la hospitalidad del departamento.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de Salto, el Centro Comercial e Industrial de Salto y la Asociación Agropecuaria de Salto, con el apoyo de instituciones académicas y tecnológicas que acompañan el desarrollo local y la formación de capital humano.

La Casa Salteña en la Expo

El stand, diseñado íntegramente por manos salteñas, se presenta como una verdadera Casa Salteña en el Prado. La naranja, emblema del departamento, ocupa un lugar central, junto con la presencia de artistas, emprendedores, productores y propuestas turísticas.

El espacio abre sus puertas con degustaciones, espectáculos artísticos, charlas, sorteos, gastronomía y experiencias interactivas que invitan a descubrir la esencia cultural y productiva de Salto.

Una vidriera nacional

A lo largo de los diez días del evento, el stand ofrecerá un cronograma variado que integra producción, cultura, turismo, deporte y gastronomía. La propuesta busca reflejar el potencial salteño en todas sus dimensiones: desde la innovación agroindustrial hasta las experiencias termales, pasando por el arte, la tradición y el patrimonio.

Con esta participación inédita, el Gobierno de Salto apuesta a consolidar la imagen del departamento en el escenario nacional como un destino de oportunidades, integración y desarrollo.