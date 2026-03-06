“Salto se corre” tuvo una exitosa prueba nocturna



El Salto Automóvil Club realizó con éxito la prueba piloto nocturna “Salto se corre”, con categorías TNS/TMZ, Libre, Kart y Regularidad.

La Noche se Corre dejó muy buenos comentarios y sueñan con cerrar el campeonato SAC con otro evento nocturno. Fotos: SAC

El evento “Salto se corre” apostó a lo distinto y dejó una muy buena impresión en su primera experiencia. La propuesta impulsada por el Salto Automóvil Club se desarrolló el pasado fin de semana y tuvo como objetivo principal realizar una prueba piloto de una competencia nocturna, con la mirada puesta en consolidarla en el futuro como la última fecha del campeonato de la institución.

La iniciativa surgió como una forma de innovar dentro de la actividad automovilística local, ofreciendo un formato diferente tanto para los competidores como para el público. La idea es que, de consolidarse, esta competencia nocturna pueda convertirse en una cita fija del calendario deportivo del club, cerrando cada temporada con un espectáculo especial.

- espacio publicitario -

La actividad contó con una variada programación que incluyó diferentes categorías del automovilismo y del karting. En pista estuvieron presentes las divisionales TNS/TMZ, la Categoría Libre, Kart y Kart Niños, además de una competencia de Regularidad que también formó parte del cronograma del evento.

Las carreras se fueron desarrollando a lo largo de la jornada y se extendieron hasta pasada la medianoche, generando un ambiente particular y atractivo para quienes se acercaron a disfrutar de la propuesta. La modalidad nocturna aportó un condimento especial a la competencia, sumando emoción y una experiencia distinta tanto para pilotos como para espectadores.

Desde la organización se valoró de forma positiva el desarrollo de esta primera experiencia, ya que permitió evaluar distintos aspectos organizativos y deportivos con el fin de seguir mejorando la propuesta de cara al futuro. La intención del Salto Automóvil Club es continuar trabajando en esta idea para que “Salto se corre” pueda afianzarse dentro de la actividad automovilística salteña.

De esta manera, el evento no solo significó una jornada de competencia, sino también un paso importante hacia la incorporación de nuevas propuestas dentro del calendario de un club que buscará con esto mejorar en infraestructura de una iluminación propia de la pista, buscando desarrollar el interés por el automovilismo y ofrecer espectáculos deportivos cada vez más atractivos para el público.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jol9