Salto sabe bien que mañana es el día señalado

El deber del corazón y el imperativo del gol

El fútbol, ese viejo narrador de historias mínimas y grandezas colectivas, produce la cita. Es mañana sábado a las 20 horas bajo el amparo de los focos del Estadio Ernesto Dickinson. No es una cita cualquiera; es el primer acto de una batalla por la gloria del Interior. Salto y Maldonado, frente a frente, en una instancia donde el margen de error se reduce a la mínima expresión y las palpitaciones, se llevan a flor de piel.

El sistema rige y es bien sabido: puntos, diferencia de goles y posibilidad de alargue y penales al cabo del segundo juego en terreno fernandino. La nueva historia se va escribiendo

El equipo de **Rony Costa** llega a esta instancia con el peso de la responsabilidad, pero también con el fin de la reinvención. El reglamento, riguroso y a veces cruel, le quita para este primer duelo a dos piezas titulares: Richard Rodríguez y Agustín Alvez Da Silva.

Ambos, estandartes del esfuerzo, mirarán desde afuera por la acumulación de las cinco amarillas.

Son bajas que duelen, no solo por lo táctico —donde el equipo pierde rodaje y marca— sino por ese temple que ambos contagian en el fragor del duelo que sea. El técnico deberá mover el tablero, buscar en el banco no solo el reemplazo de nombres, sino el sostenimiento de una idea que ha llevado a Salto a este umbral de consagración.

- espacio publicitario -



GANAR Y TRASCENDER EN LA DIFERENCIA

En esta arquitectura de las definiciones, ganar suele ser la premisa básica, pero para Salto el mandato es más ambicioso. Siendo local en el Dickinson, el objetivo es establecer la más significativa diferencia de goles.

Maldonado es un rival de cuidado, con oficio y una localía posterior que suele ser un bastión. Por eso, el Salto de Rony Costa no puede conformarse con el triunfo escueto. Necesita el gol como oxígeno y como escudo. Cada grito sagrado que se logre este sábado será un paso de ventaja para el viaje a tierras fernandinas.

EL JUGADOR NÚMERO 12

Y ahí es donde entra el hincha. Ese que no juega pero empuja, ese que entiende que el Dickinson debe ser una caldera de aliento respetuoso pero incesante. La clave del éxito también reside en las tribunas; que el equipo sienta que detrás de cada ataque hay un departamento entero empujando la pelota hacia la red.



LAS CARTAS SOBRE LA MESA

La cita: Sábado 11 de abril, 20:00 hs.

El escenario: Parque Ernesto Dickinson.La Misión: Triunfar y distanciarse en el marcador para viajar con el alma templada.

Que en lo posible fútbol regale una noche de esas que quedan grabadas en la memoria de la crónica. Porque cuando Salto juega finales, el aire se detiene y solo importa el destino de la pelota. A Salto no le queda menos que ofrecerlo todo.. No se bajará de ese objetivo. Es el que cuenta.

¿Es posible o no?: Que el grito aturda y el aplauso levante

El fútbol —y más en estas instancias— no es un espectáculo de vitrina, sino un rito de pertenencia. El Dickinson no puede ser un teatro de espectadores silenciosos; tiene que ser el motor que empuje cuando las piernas de los jugadores sientan el rigor del minuto noventa.

La verdad es una: no alcanza este sábado con la entrada en mano y la presencia en la grada. Salto, para abrazar su cuarta corona, necesita un hincha protagonista, no un testigo de ocasión. La mística del Dickinson no la hacen sus muros, sino el rugido que baja de la tribuna cuando el equipo de Rony Costa se lanza al frente.

La invitación es a dejar la pasividad de lado. Que el visitante sienta que el césped le queda largo y el aire se le vuelve denso por el aliento de un pueblo que juega su propio partido. El aliento debe ser ese combustible extra para suplir las ausencias y para transformar cada ataque en un asedio. Porque la diferencia de goles, esa que ofrezca paz para el viaje a Maldonado, se construye también desde el grito que aturde y el aplauso que levanta. La interrogante sin bloqueos: ¿es posible un aficionado de pie y jugando con el alma también? Hoy viernes desde las 17 horas en la Liga Salteña de Fútbol, el último día de venta de entradas anticipadas: 300 pesos. Es una manera de evitar la espera, antes de ingresar al Dickinson. Las boleterías del estadio se habilitarán a las 15.45′. Hay que tomar recaudos. La selección y la gente. Sin líneas paralelas. Como partes de una misma misión.

Liga Salteña de Fútbol Sala: La «B» que propone y la «A» bajo silencio

El fútbol sala salteño se prepara para un fin de semana de contrastes. Mientras la **Divisional B** acelera su marcha con cinco partidos que prometen sacudir la tabla de posiciones en su segunda rueda, la Divisional A ha decidido poner un freno a la pelota, supeditando su actividad a las resoluciones de escritorio.

La cuarta fecha de la segunda rueda se presenta como un filtro fundamental para las aspiraciones de ascenso. La actividad se repartirá en dos escenarios y dos jornadas cargadas de adrenalina.

Sábado 11 de abril – Gimnasio de Universitario

La jornada sabatina en calle Brasil abrirá a las 20:00 horas con el choque entre Huracán y Barrio Artigas, un duelo de necesitados donde la eficacia será la clave. A segunda hora (21:30), Albión y Juventus se verán las caras en un partido que históricamente garantiza intensidad física y dinámica de juego.

Domingo 12 de abril – Gimnasio de Nacional

El domingo, el gimnasio tricolor será el epicentro de un «triplete» decisivo:

19 horas: Paso del Bote vs. Cerro.

20.30′ horas: Palomar vs. Barcelona.

22 horas: CAAS vs. River Plate.

Cinco partidos, quince puntos en juego y una tabla que empieza a apretarse de cara a la recta final de la temporada.

El fallo que espera

La nota llamativa de la jornada la da la máxima categoría. En una decisión deportiva y administrativa, la Divisional A resolvió no disputar sus encuentros programados hasta que no se expida el Tribunal respecto al fallo pendiente del partido entre Sub 21 y Ferro Carril.

Esta medida busca dar garantías de transparencia y equidad en la tabla de posiciones antes de seguir quemando etapas en el calendario. La incertidumbre reglamentaria ha pesado más que el deseo de jugar, dejando el protagonismo exclusivo este fin de semana a los equipos del ascenso. La expectativa se traslada ahora a los tribunales de la Liga, mientras el público volcará su atención a los gimnasios de Universitario y Nacional para acompañar el destino de la Divisional B.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/iwku