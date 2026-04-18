Salto: Robo en Barrio Artigas y detenido por trata de personas

Investigan cuantioso robo en vivienda de Barrio Artigas. Además, detuvieron a un hombre con pedido de captura por trata de personas y hubo un choque con fractura.

Personal policial concurrió a una vivienda ubicada en barrio Artigas por un hecho de hurto. En el lugar se entrevistó a una mujer de 40 años de edad, quien manifestó que se había ausentado del domicilio por algunos días. Al regresar, constató un gran desorden en el interior de la finca, así como el hurto de varios efectos, entre ellos un termofón, un horno eléctrico, dos colchones, ropas varias y mercadería surtida. Se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Por otra parte, en la intersección de las calles General José G. Artigas y Washington Beltrán, personal policial procedió a la identificación de un hombre de 36 años de edad. Al ser verificado en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se constató que el mismo presentaba requisitoria vigente por delitos complejos y trata de personas, por lo que se procedió a su detención.

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En otro orden, personal policial tomó conocimiento de un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de calles Pascual Harriague e Instrucciones del Año XIII. En el lugar se entrevistó al conductor de una camioneta marca Chevrolet, un masculino de 44 años, quien manifestó que circulaba por Instrucciones del Año XIII en sentido este a oeste. Por su parte, por calle Pascual Harriague al norte, circulaba un hombre de 55 años a bordo de un birrodado marca Yumbo, entrando en colisión con la camioneta.

Como consecuencia del impacto, el conductor del birrodado fue asistido por una unidad de emergencias médicas, la cual diagnosticó en primera instancia “fractura expuesta de tibia y peroné”, siendo posteriormente trasladado al Hospital Regional de Salto para su atención.

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