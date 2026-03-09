Salto respalda la iniciativa empresarial “Aliados por la Infancia”

Empresas de Salto impulsan “Aliados por la Infancia” junto a Aldeas Infantiles SOS. El encuentro se realizó en Termas del Daymán con apoyo del gobierno departamental.

Gobierno de Salto respalda la iniciativa “Aliados por la Infancia”

El gobierno departamental de Salto manifestó su respaldo a la iniciativa “Aliados por la Infancia”, un encuentro empresarial orientado a promover el compromiso del sector privado con la protección y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La actividad se realizó el jueves 5 de marzo en las instalaciones de Termas del Daymán y contó con la participación del intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, junto al director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte. Ambos acompañaron la propuesta impulsada por Aguasol Hotel Termal y el estudio Cr. Gabriel Ferrère y Asesores.

El objetivo principal de la jornada fue sensibilizar al sector empresarial del departamento sobre la tarea que desarrolla Aldeas Infantiles SOS en Uruguay, particularmente en el departamento de Salto. Durante el encuentro se destacó que la organización brindó atención integral a 715 niños, niñas y adolescentes solamente en el mes de enero.

Además de presentar el trabajo que realiza la institución, se dieron a conocer las distintas modalidades de colaboración disponibles para empresas, incluyendo aportes económicos y programas vinculados a la generación de primer empleo para jóvenes. También se explicó el régimen de beneficios fiscales vigentes para las empresas que decidan contribuir con estas iniciativas.

Como parte de las acciones solidarias previstas, los organizadores anunciaron la realización de un Asado Solidario que tendrá lugar el 29 de marzo a partir de las 13:00 horas en el predio La Chacra (Ruta 3 km 482).

Las empresas interesadas en participar como patrocinadoras, así como el público que desee adquirir entradas en preventa, podrán hacerlo a través de los canales habilitados en Carnicería Nuevo Uruguay y en el estudio Ferrère.

La iniciativa busca consolidar una red de colaboración entre el sector empresarial y organizaciones sociales, con el propósito de fortalecer las oportunidades de desarrollo para la infancia en el departamento.

