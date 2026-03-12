Salto reconoció al pizzero Luis Núñez campeón de la PanAm Cup

El Gobierno de Salto distinguió al maestro pizzero Luis Núñez tras consagrarse campeón en la categoría Americana de la PanAm Pizza Cup 2026.



El Gobierno de Salto distinguió al maestro pizzero Luis Núñez tras su consagración internacional

En una instancia realizada en el Palacio Córdoba, el Gobierno de Salto entregó un reconocimiento al salteño Luis Núñez, quien recientemente se consagró campeón en la categoría Americana de la PanAm Pizza Cup 2026, uno de los certámenes más relevantes del continente en el ámbito de la pizzería.

La competencia reúne cada año a destacados maestros pizzeros de América y premia tanto la excelencia técnica como la creatividad gastronómica. La consagración del representante salteño posiciona a la ciudad dentro del circuito internacional de la pizza artesanal.

El acto contó con la presencia de autoridades departamentales. El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, manifestó su satisfacción al reconocer a un ciudadano que, a través de la dedicación y la cultura del trabajo, ha logrado un reconocimiento internacional. Según expresó, logros de este tipo trascienden el plano individual y se transforman en motivo de orgullo para toda la comunidad, proyectando el nombre del departamento más allá de sus fronteras.

Por su parte, el secretario general Cr. Walter Texeira Núñez destacó la relevancia de estos hitos para el posicionamiento del departamento. Señaló que el éxito obtenido por Núñez contribuye a fortalecer la identidad local y reafirma el compromiso de la administración departamental de acompañar a quienes, mediante su esfuerzo cotidiano, aportan al crecimiento de la sociedad.

Desde la Dirección de Desarrollo Social, el director Facundo Marziotte valoró además el perfil colaborativo del homenajeado. Indicó que Núñez no solo se distingue por su capacidad técnica, sino también por su disposición a compartir conocimientos con la comunidad, habiendo participado en actividades y propuestas conjuntas que tuvieron gran aceptación entre los salteños.

Luis Núñez, cuya pizzería se ha consolidado como un ejemplo de emprendedurismo familiar en la ciudad, recibió una placa en reconocimiento a su trayectoria y a su reciente consagración internacional. Durante la ceremonia, su hijo Ignacio Núñez resaltó el compromiso y la dedicación que su padre ha demostrado a lo largo de los años tanto con su profesión como con su familia.

Al finalizar el encuentro, el homenajeado agradeció el respaldo institucional y el acompañamiento de su entorno, señalando que el apoyo a los emprendedores resulta fundamental para el desarrollo del sector gastronómico local.

