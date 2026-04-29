Salto recibe torneo internacional de fútbol máster

Salto será sede de un campeonato internacional de fútbol máster con equipos de Uruguay, Argentina y Brasil. Se disputará el 1 y 2 de mayo.

Salto será sede de un Campeonato Internacional de Fútbol Máster con delegaciones de Uruguay, Argentina y Brasil

La ciudad de Salto se prepara para recibir un campeonato internacional de fútbol máster que reunirá a delegaciones de Uruguay, Argentina y Brasil, en una propuesta deportiva que combina competencia, integración regional y espíritu de camaradería.

El evento se desarrollará los días 1 y 2 de mayo en el Complejo Arambarri, donde se utilizarán tres canchas en simultáneo, permitiendo una intensa agenda de partidos a lo largo de ambas jornadas.

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La organización, representada por Nery Cardozo, Néstor Alvez da Cruz y Eduardo Urroz, destacó la relevancia de este tipo de encuentros, no solo por lo deportivo, sino también por el intercambio cultural y social entre equipos de distintos países.

Competencia y formato

El torneo comenzará el viernes 1º de mayo a las 9:00 horas, con actividad durante toda la jornada. Por la tarde, los encuentros continuarán desde las 14:00 horas. La modalidad de disputa será todos contra todos, lo que garantiza una mayor cantidad de partidos y participación activa de todos los equipos.

Además, el complejo contará con servicio de cantina, ofreciendo comodidades para el público que acompañe el desarrollo del campeonato.

Equipos participantes por categoría

Categoría +45

Círculo Policial (Salto, Uruguay)

Fénix (Salto, Uruguay)

Hípico FC (Concordia, Argentina)

LRFBU (Artigas, Uruguay)

Palmeiras (Uruguaiana, Brasil)

Categoría +50

AFUCO (Tacuarembó, Uruguay)

Dolores FC (Soriano, Uruguay)

Salto Tannat (Salto, Uruguay)

GMS (Santa Elena, Argentina)

Categoría +55

Círculo Policial (Salto, Uruguay)

Dolores FC (Soriano, Uruguay)

Group CATA (Catamarca, Argentina)

Nápole FC (Colonia, Uruguay)

Defensores de Grand Bourg (Argentina)

Cierre con cena show y premiación

El campeonato tendrá su cierre el sábado 2 de mayo con una cena show y entrega de premios en el salón de eventos Isla Bonita. Allí se realizará la consagración de los equipos participantes en un ambiente de confraternidad.

La velada contará con las actuaciones de Daniela Repetto y Seba Ska. Quienes deseen asistir pueden comunicarse con la organización; el costo de la tarjeta es de 1.000 pesos uruguayos o 25 dólares.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno Departamental y fue declarado de Interés Departamental por la Junta de Salto, consolidándose como una de las propuestas deportivas destacadas del fin de semana en la región.

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