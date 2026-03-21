Salto recibe al BMX nacional en la Semana de Turismo

La Fosa BMX será escenario de una competencia nacional en Semana de Turismo, con riders de todo el país y fuerte presencia salteña.

La ciudad de Salto se prepara para vivir tres jornadas a puro BMX con la realización de una competencia nacional que tendrá lugar los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril en la Fosa BMX, ubicada en la zona del puerto. La actividad se enmarca dentro de la agenda de Semana de Turismo, consolidándose como una de las propuestas deportivas más atractivas del calendario local.

El evento contará con la participación de competidores provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Trinidad, Canelones, Montevideo y Artigas, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel y una importante convocatoria de público. La iniciativa se lleva adelante en conjunto entre La Fosa BMX con la Intendencia de Salto, con el apoyo de la Oficina de la Juventud, Casa de los Deportes y el área de Desarrollo Social, articulando esfuerzos para potenciar el deporte y generar espacios de integración.

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En cuanto a la infraestructura, la competencia presentará importantes mejoras, destacándose la incorporación de dos rampas nuevas, la instalación de gradas para el público y la colocación de vallas para delimitar el circuito, brindando mayor seguridad y comodidad. A esto se suma la presencia de un DJ que acompañará las jornadas, aportando ritmo y dinamismo a un evento que busca ser también un punto de encuentro social.

Uno de los grandes atractivos será la categoría “Escuelita”, donde participarán unos 20 niños de entre 5 y 7 años provenientes de Montevideo, Artigas y Salto. Esta categoría no solo suma color y entusiasmo, sino que refleja el crecimiento sostenido del BMX en edades tempranas, apostando a la formación de nuevas generaciones.

En las categorías principales, se espera la llegada de aproximadamente 25 deportistas profesionales de distintos puntos del país, a los que se sumarán cerca de 20 riders salteños, lo que asegura una fuerte presencia local y un nivel competitivo de jerarquía.

Lluberas, presente y proyección internacional

Dentro de este destacado marco, la competencia contará con la presencia del rider salteño Mateo Lluberas, una de las principales figuras del BMX a nivel nacional, quien atraviesa un momento clave en su carrera deportiva.

Lluberas utilizará esta instancia como parte de su preparación para el Campeonato Mundial que se disputará en Francia en el mes de mayo, uno de los desafíos más importantes de su calendario. Su participación en Salto no solo jerarquiza el evento, sino que también representa una oportunidad para el público local de ver en acción a un deportista que compite al más alto nivel.

Luego de su paso por esta competencia, el salteño continuará su preparación en la provincia de Córdoba, Argentina, donde intensificará sus entrenamientos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial. Este proceso forma parte de una planificación exigente que apunta a consolidar su rendimiento en el plano internacional.

La agenda de Lluberas no se detiene allí, ya que también tiene en el horizonte los Juegos Odesur, que se disputarán en el mes de septiembre bajo la órbita del Comité Olímpico, así como el Campeonato Panamericano previsto en Costa Rica. Estas competencias representan nuevas oportunidades para seguir posicionándose y representando al país en escenarios de primer nivel.

De esta manera, la presencia de Lluberas no solo potencia la competencia nacional en Salto, sino que también simboliza el crecimiento del BMX en el departamento, proyectando a sus deportistas hacia el ámbito internacional.

Con una propuesta que combina deporte, espectáculo e integración, Salto se prepara para vivir un fin de semana intenso, reafirmando su lugar como uno de los puntos de referencia del BMX en Uruguay.

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