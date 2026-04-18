Salto que arde: Entre el gigante que despierta y las chispas del tablero político

Arrancamos a minutos, no te distraigas porque esta semana pasó de todo. Entre aperturas históricas, líos judiciales y un clima político que quema, te resumimos lo que dejó la semana en el norte.

La Central Hortícola: El gigante abre sus puertas

¡Habemus fecha! La espera para el gigante del norte se termina. El próximo lunes 27 de abril comienza oficialmente la mudanza de los operadores hacia la Central Hortícola del Norte. Un hito para la producción local que promete dinamizar la economía regional. ¡A producir se ha dicho!

Justicia para el ciudadano y ruido en la Intendencia

En el plano legal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dio un fallo histórico: declaró ilegales las multas en Salto donde se incautaba el vehículo para forzar el pago, por no respetar el debido proceso. Un «golazo» para los derechos ciudadanos.

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Mientras tanto, en la Intendencia saltan chispas. Se denunció ante Fiscalía el presunto desvío de 200.000 dólares en canastas de materiales. El cálculo es amargo: son unas 17 casas que hoy no se sabe dónde están.

El tablero político está que arde

La política local no da respiro. Malakina dio el portazo a la Coalición Republicana y se retiró del Frente Amplio denunciando persecución; un movimiento que sacude las estructuras. Por otro lado, el edil Mario Furtado no se guardó nada: aseguró tener «balas guardadas» y denunció un lobby empresarial que manejaría los hilos en la Comuna. Aquí, nadie se salvó.

Realidad partida: Barrios privados y asentamientos

Salto vive una realidad de contrastes. Por un lado, ya es ley departamental la habilitación de barrios privados. Por el otro, la cara dura del departamento: el 5% de los salteños aún vive en asentamientos. La nota de esperanza llega con el Plan Avanzar en «La Amarilla» y «El de Franza», donde casi 100 familias están a punto de recibir las llaves de sus viviendas nuevas.

Crónica de una semana brava

La violencia también marcó la agenda. Un cuidacoche terminó en CTI tras una agresión por parte de adolescentes del INAU, hecho que ya inició una investigación administrativa. En el ámbito educativo, la locura llegó a los liceos 5 y el IPOLL con amenazas de tiroteo. Resultaron ser «desafíos» de redes sociales. Mucha precaución con lo que se publica en internet, ¿no les parece?

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