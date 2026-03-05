Salto, Paysandú, La venta anticipada de entradas, La zona de exclusión, La suma de la Intendencia

«El clima de fiesta que queremos ver»

Es una cita imperdible para el fútbol regional! El ambiente en Salto ya se prepara para vivir una jornada histórica este domingo en el Parque Ernesto Dickinson. Tras el 0-0 en Paysandú, la serie está abierta y la expectativa es máxima, considerando que Salto tiene la oportunidad de consagrarse campeón en ambas categorías (Mayores y Juveniles). Ayer a la mañana en el local de la Liga, la rueda informativa que no faltó. Una manera de saber. Los apuntes de Ignacio Rodríguez de Ávila desde el área de administración, el vice presidente Miguel Rognoni y el Director de Deportes de la Intendencia, Dr. Marcelo García Da Rosa.

Para evitar las filas de último momento y asegurar el lugar, la Liga Salteña de Fútbol ha coordinado la venta anticipada. Es recomendable aprovechar esta instancia,

* Venta Anticipada: El costo es de $250.

* En Boletería (Estadio el domingo): El costo asciende a $300.

* Menores: Se ha confirmado que los niños de entre 6 y 12 años deben abonar una entrada de $100.

RUMBO A LA FIESTA TOTAL

La venta anticipada ya está operativa en la sede de la Liga Salteña de Fútbol.

* Días: Miércoles, jueves y viernes.

* Horario: De 17:00 a 21:00.

El vice presidente, intuyó sin más trámite «el clima de fiesta que queremos ver. Por eso, llegar temprano al estadio, habrá zona de exclusión y para los hinchas que lleguen de Paysandú, se destinará todo el sector Este, Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui».

El empate en la ida dejó una serie equilibrada, pero con el factor localía a favor de los salteños. La expectativa es ver un Dickinson colmado, con el orgullo de ambas selecciones en juego, buscando el título del Litoral Norte por la 22ª Copa del Interior de Selecciones. Más allá de lo táctico y lo emocional a la hora del partido, la trascendencia de todos los vaivenes previos, mientras la Intendencia adquiere entradas que serán distribuidas a quienes no puede contemplar el costo de la entrada. No será un clásico más. Es el clásico de la decisión y la copa…para levantar.

El clásico se viene y el arbitraje resuelto también: qué haya «Paz»

Fueron designados los árbitros para los partidos correspondientes a la 2da final de de las Confederaciones y a diferencia de lo que sucede en la Confederación del Sur, en las otras tres se define por puntos, saldo de goles, alargue de 30 minutos y en caso de que persista la igualdad, remates penales.

Matías Schneider de Paysandú arbitrará el encuentro entre las selecciones de Río Negro y Nueva Palmira que se disputará el sábado 7 de marzo, a la hora 19:00, en el Parque Liebigs de Fray Bentos.

En la primera final, empataron 1 a 1.

El domingo 8 de marzo, a la hora 19:00, en el Ernesto Dickinson de Salto, con el arbitraje del artiguense Carlos Paz, se enfrentarán Salto y Paysandú, en el partido de ida empataron 0 a 0.

Por último Nétor Pereyra de Rocha dirigirá Maldonado y Zona Oeste de Maldonado, en la ida fue victoria de Zona Oeste por 1a 0, que se jugará en el Estadio del Club San Carlos, el domingo 8 de marzo a la hora 22.

Partido a partido

CONFEDERACIÓN DEL LITORAL

2da FINAL

Categoría de Mayores.

Sábado 7 de marzo.

RÍO NEGRO vs NUEVA PALMIRA

Parque Liebig´s de Fray Bentos, hora 19.

Árbitros de Paysandú:

Matías Schneider, Matías Roa y Luis Ayala.

CONFEDERACIÓN DEL LITORAL NORTE

2da FINAL

Categoría de Mayores

Domingo 8 de marzo.

SALTO vs PAYSANDÚ

Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 19.

Árbitros de Artigas:

Carlos Paz, Wilson Menezes y Juan Desiderio.

RESULTADO DE IDA: Salto 0 Paysandú 0



CONFEDERACIÓN DEL ESTE

2da FINAL

Categoría de Mayores

Domingo 8 de marzo.

MALDONADO vs ZONA OESTE DE MALDONADO

Estadio del Club San Carlos, hora 22:00

Árbitros de Rocha: Néstor Pereyra, Matías Rotela y Aníbal Silveira.

RESULTADO DE IDA: Maldonado 0 Zona Oeste de Maldonado 1

El Salteño del Fútbol Sala Femnino: La tercera de la segunda

Mañana viernes, con la prolongación del Campeonato Salteño de Fútbol Sala en Femenino. Corresponde la disputa de la tercera fecha de la segunda rueda. Los dos partidos para el escenario de Nacional. Para saberlo bien.

Viernes 6 de marzo.

Gimnasio de Nacional Fútbol Club.

20 y 30 horas: TIGRE vs CAAS

22 hs PASO DEL BOTE vs HURACÁN

