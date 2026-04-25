Salto participó en Observatorio Nacional de Frontera

Salto participó en la reunión inaugural del Observatorio Nacional de Frontera

Este fin de semana se llevó a cabo en Torre Ejecutiva, la reunión inaugural del Observatorio Nacional de Frontera, un nuevo ámbito de articulación interinstitucional orientado a fortalecer el desarrollo de los territorios fronterizos del país.

El espacio reúne a organismos del Poder Ejecutivo, gobiernos departamentales, instituciones académicas, organizaciones empresariales y representantes de los trabajadores, con el objetivo de relevar y analizar información estratégica sobre las dinámicas de frontera, así como formular alertas tempranas y recomendaciones de política pública.

En representación del Gobierno de Salto participó la Cra. Vera Facchin, desde el área de Inversiones, quien destacó la importancia de contar con este tipo de ámbitos de coordinación para visibilizar las particularidades del territorio y avanzar en políticas ajustadas a la realidad local.

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“La frontera tiene desafíos y oportunidades específicas. Contar con información sistematizada y espacios de trabajo conjunto es clave para impulsar el desarrollo, la inversión y el empleo en nuestro departamento”, señaló.

La participación de Salto en este Observatorio reafirma el compromiso del gobierno departamental con una agenda activa en temas de frontera, promoviendo el trabajo articulado y la generación de condiciones para el crecimiento del departamento.

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