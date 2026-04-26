Salto participó en Congreso de Derecho Informático

La Coordinación de Innovación y Desarrollo Productivo presentó una mirada sobre innovación pública, transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial responsable.

El coordinador de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto, Mg. Pablo Da Cunda, participó como expositor en el VI Congreso Internacional de Derecho Informático, realizado en el Aula Magna “Esc. Eugenio Cafaro” de la Universidad de la República, en una instancia que reunió a expositores nacionales e internacionales vinculados al derecho, la tecnología, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la transformación digital.

Da Cunda presentó la charla titulada “Innovar en el Gobierno: el desafío de alinear la gestión interna, las necesidades del ciudadano y el uso de la tecnología”, donde compartió una mirada sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos locales al incorporar tecnología en la gestión pública y fortalecer sus capacidades institucionales.

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Durante su exposición, planteó que la innovación pública debe entenderse como un proceso más profundo que la incorporación de aplicaciones, plataformas o herramientas digitales, ya que implica revisar cómo trabaja el gobierno por dentro, cómo entiende las necesidades ciudadanas y cómo utiliza la tecnología para mejorar su capacidad de respuesta.

“La innovación pública empieza cuando el gobierno se anima a mirarse por dentro, entender mejor al ciudadano y usar la tecnología para ordenar esa relación. La tecnología por sí sola no transforma; transforma cuando ayuda a mejorar procesos, generar información útil y construir confianza pública”, expresó Da Cunda.

En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos es alinear tres dimensiones que muchas veces funcionan de manera separada: el mundo interno de la gestión pública, integrado por procesos, áreas, expedientes, funcionarios, datos y tiempos administrativos; el mundo real del ciudadano, marcado por necesidades, acceso, confianza y experiencia de uso; y el mundo tecnológico, compuesto por aplicaciones, plataformas, datos, inteligencia artificial, automatización e interoperabilidad.

Da Cunda sostuvo que, cuando esas tres dimensiones se alinean, la tecnología deja de ser una herramienta decorativa y se convierte en valor público.

Gobierno abierto, participación y transformación institucional

En su intervención, el coordinador destacó la importancia de avanzar hacia una innovación pública abierta y participativa, articulando el trabajo del gobierno departamental con la academia, el sector privado, los organismos nacionales, la sociedad civil y la ciudadanía.

En esa línea, mencionó los convenios marco que el Gobierno de Salto mantiene con instituciones educativas como la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay, UTEC y UTU, destacando que estos acuerdos permiten abrir capacidades, generar espacios de cooperación, promover pasantías, incorporar conocimiento técnico y fortalecer la gestión pública desde una mirada colaborativa.

También hizo referencia a la importancia de trabajar con actores como ANII, AGESIC y CIIAR, con apoyo de BID Lab, especialmente en temas vinculados a innovación, gobierno digital, datos, interoperabilidad e inteligencia artificial responsable.

“El gobierno no puede innovar solo. La academia aporta método y conocimiento; el sector privado aporta experiencia, tecnología y capacidad de implementación; y la ciudadanía aporta la experiencia real de los problemas. Innovar es construir mejores preguntas con otros”, señaló.

La experiencia de Salto

Durante la charla, Da Cunda compartió algunos de los procesos que se vienen impulsando desde el área de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto, entre ellos la mejora de herramientas digitales, la app del Gobierno de Salto, los sistemas de reclamos ciudadanos, turnos, trámites, datos para la gestión y proyectos de modernización como Zona Azul.

Explicó que cada herramienta digital obliga a revisar cómo trabaja el gobierno por dentro: cómo se recibe una solicitud, cómo se deriva, qué información se registra, cómo se hace seguimiento, qué datos se generan y cómo se utilizan para mejorar la toma de decisiones.

En ese sentido, afirmó que digitalizarno significa mucho más que simplemente pasar un trámite o servicio a una pantalla, es repensar el proceso completo para mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno departamental.

De ciudad inteligente a territorio inteligente

Otro de los conceptos centrales de la exposición fue el de territorio inteligente. Da Cunda planteó que, en un departamento como Salto, hablar solamente de “ciudad inteligente” resulta insuficiente, ya que el territorio incluye ciudad, localidades, ruralidad, producción, turismo, termas, caminos y comunidades con realidades diversas.

“Un territorio inteligente va mucho más allá de sensores, cámaras o aplicaciones. Tiene que ver con escuchar mejor, registrar mejor, coordinar mejor, decidir mejor y llegar mejor”, expresó.

Finalmente, remarcó que la transformación digital pública debe estar acompañada por criterios de inclusión, protección de datos, transparencia, trazabilidad, accesibilidad y supervisión humana, especialmente ante el avance de herramientas basadas en inteligencia artificial.

La participación en este congreso permitió compartir la visión del Gobierno de Salto y del área de Innovación y Desarrollo sobre los desafíos actuales de la gestión pública, reafirmando el compromiso de avanzar hacia un gobierno más claro, cercano, participativo y capaz de responder mejor a las necesidades de la ciudadanía.

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