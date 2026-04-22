Salto: OSE anuncia corte programado de agua potable en barrio Mi Tío este 23 de abril

OSE anunció corte de agua en barrio Mi Tío, Salto, el 23 de abril de 7 a 12 horas por trabajos en la red. Podrían registrarse episodios de turbiedad.

OSE informó que este miércoles 23 de abril de 2026 realizará trabajos programados de reparación de tubería en la red de distribución de agua potable en la ciudad de Salto, lo que provocará una afectación transitoria en el servicio.

Según detalló el organismo, la zona afectada comprende el barrio Mi Tío, específicamente en el área delimitada por Cervantes hasta Uruguay y desde Lucas Píriz hasta Elías Pascale.

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La interrupción del suministro está prevista desde las 07:00 hasta las 12:00 horas.

Desde OSE advirtieron que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados en la red.

Además, el ente indicó que, si luego de la normalización del abastecimiento se presentan otros inconvenientes, los usuarios pueden solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

La información fue difundida por OSE, que también señaló que, en caso de condiciones climáticas adversas, las tareas podrían suspenderse.

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