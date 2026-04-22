Salto Nuevo Noreste convoca a formar Comisión Vecinal

Vecinos de Salto Nuevo Noreste fueron convocados a una asamblea para elegir la Comisión Vecinal y fortalecer la organización barrial.

Convocan a vecinos de Salto Nuevo Noreste a asamblea para conformar Comisión Vecinal

La Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto convocó a los vecinos del barrio Salto Nuevo Noreste a participar de una asamblea abierta que se realizará el miércoles 22 de abril, a las 19:00 horas.

La instancia tendrá lugar en el domicilio de Daniel Piriz, ubicado en calle Treinta y Tres Orientales 1166, y está dirigida a todos los residentes interesados en formar parte del proceso organizativo del barrio.

- espacio publicitario -

Durante la asamblea se procederá a la elección y conformación de la Comisión Vecinal, un paso considerado clave para avanzar en la organización formal del barrio y promover una mayor participación ciudadana en los asuntos comunitarios.

Desde la coordinación se destacó la importancia de este tipo de espacios, que permiten canalizar inquietudes, gestionar mejoras y fortalecer el vínculo entre los vecinos y las instituciones.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/w707