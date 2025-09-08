Salto mostró su riqueza cultural y productiva en “Turista en tu país” del Ministerio de Turismo

El departamento presentó propuestas artísticas, degustaciones y atractivos en la Expo Prado 2025
El Ministerio de Turismo realizó este domingo 7 de septiembre la jornada “Turista en tu país” en el Salón Multiespacio de la Rural del Prado, un evento que reunió a las 19 intendencias con el fin de acercar al público la diversidad y los atractivos de Uruguay.
Durante la actividad, que se extendió de 10:00 a 20:00 horas, se fusionaron música, gastronomía, turismo y cultura en un solo espacio, permitiendo al visitante “recorrer el país sin salir del lugar”.
La presencia de Salto
El departamento de Salto estuvo presente con una destacada propuesta cultural y artística. El grupo “Fuelles Salteños” brindó un espectáculo en vivo, mientras que la artista Gabriela Castillo expuso parte de su colección y realizó intervenciones en prendas.
La delegación estuvo coordinada por Pablo Bonet, encargado del área de Cultura del Gobierno de Salto. También participaron la Cra. Vera Facchín en representación del Gobierno Departamental y Flavia Lavecchia por el Centro Comercial e Industrial de Salto.
En paralelo en el stand salteño
De forma simultánea, el stand de Salto ofreció durante toda la jornada degustaciones de productos locales —entre ellos jugos de Enfrutados, Ange Sweet y Celisano— además de juegos interactivos para el público. “Fuelles Salteños” tuvo también la primera actuación de la jornada en ese espacio.
La propuesta permitió revalorizar la identidad cultural y productiva del departamento, sumando al objetivo de consolidar el turismo interno como motor de desarrollo y de identidad nacional.