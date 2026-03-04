Salto inició el Mes de la Mujer con “El Camino de las Mujeres”

Salto comenzó las actividades del Mes de la Mujer con el recorrido guiado “El Camino de las Mujeres”, que reconoce a referentes femeninas de la historia local.

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, el pasado 1 de marzo se realizó en la ciudad de Salto la primera instancia del recorrido guiado denominado “El Camino de las Mujeres”, una propuesta impulsada por la Coordinación de Género de la Intendencia de Salto que busca destacar el aporte de mujeres salteñas a la historia y el desarrollo de la comunidad.

La actividad tuvo como punto de partida la plaza de los Treinta y Tres Orientales, donde se congregaron vecinos y vecinas para participar de un espacio de encuentro orientado a la memoria colectiva, la reflexión y el reconocimiento del legado de mujeres que dejaron una huella en distintos ámbitos de la vida social, cultural y comunitaria del departamento.

La encargada del Área de Género, Adriana Miraballes, junto a su equipo, viene promoviendo diversas iniciativas vinculadas a la igualdad de género y la visibilización del rol de las mujeres en la sociedad. En ese marco se enmarca esta propuesta, que busca recuperar historias y trayectorias que forman parte de la identidad salteña.

Durante este primer recorrido también participó el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, quien acompañó la actividad y destacó la importancia de continuar generando espacios de reconocimiento y reflexión en torno al papel de las mujeres en la construcción de la sociedad.

Al finalizar el recorrido, las participantes se trasladaron hasta Casa de Gobierno, donde fueron recibidas por el intendente Carlos Albisu, en un gesto que reafirmó el compromiso institucional con las políticas de género y con las acciones que buscan promover una sociedad más equitativa e inclusiva.

Desde la Intendencia se informó que “El Camino de las Mujeres” continuará desarrollándose durante todo marzo, con nuevas instancias previstas para los días 7, 15 y 22 de marzo, siempre con salida a las 18:00 horas desde la plaza de los Treinta y Tres Orientales.

La iniciativa forma parte del conjunto de actividades organizadas en Salto para conmemorar el Mes de la Mujer, promoviendo el reconocimiento del aporte histórico y presente de las mujeres en la vida del departamento.

