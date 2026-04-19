Salto incorpora maquinaria para fortalecer red vial

El Gobierno de Salto concretó una nueva incorporación de maquinaria pesada de última generación, en el marco de la licitación realizada el pasado año para la compra de equipamiento vial y tecnológico. Esta inversión estratégica, impulsada por el Ejecutivo Departamental encabezado por el intendente Carlos Albisu, apunta a fortalecer la capacidad operativa y mejorar las intervenciones en la red vial de todo el departamento.

La inversión total asciende a $36.226.440, de los cuales $5.433.966 fueron aportados por el Gobierno de Salto, mientras que $30.792.474 corresponden al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), reafirmando el trabajo conjunto para potenciar la infraestructura departamental.

En este marco, este viernes arribaron dos equipos fundamentales que pasan a integrar la flota y se suman a la maquinaria incorporada meses atrás:

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• Compactador Vibratorio de Suelos JCB 116D

Herramienta clave para la construcción y compactación de bases.

Peso: 12 toneladas

Potencia neta mínima: 114 HP

• Pala combinada con retroexcavadora JCB 3CX

Equipo versátil para obras urbanas y rurales.

Peso: 8,1 toneladas

Potencia neta mínima: 92 HP

Tracción 4×4

Brazo extensible

Cucharón frontal tipo almeja de 1 m³

Desde el Gobierno Departamental se destacó que esta incorporación forma parte de una política sostenida de modernización del parque de maquinaria, orientada a mejorar la eficiencia de los trabajos, optimizar recursos y brindar mejores respuestas a las necesidades de la población en todo el territorio.

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